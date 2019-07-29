النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

قطر تعين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر

بعد شهر من تحرك مماثل للقاهرة

أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عيّن اليوم (الخميس) سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، أمر بتعيين السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وعينت القاهرة في يونيو (حزيران) سفيرًا لدى قطر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قطر تعين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر
سبق

أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عيّن اليوم (الخميس) سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، أمر بتعيين السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وعينت القاهرة في يونيو (حزيران) سفيرًا لدى قطر.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
02:30 PM

قطر تعين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر

بعد شهر من تحرك مماثل للقاهرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,552

أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عيّن اليوم (الخميس) سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، أمر بتعيين السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وعينت القاهرة في يونيو (حزيران) سفيرًا لدى قطر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,037

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة