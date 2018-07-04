"تقني مكة" يعلن عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة.. الأحد القادم

في أقسام الكلية وعبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة، وذلك بدءاً من 24/ 10/ 1439هـ حتى 6/ 11/ 1439هـ عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي www.tvtc.edu.sa للعام التدريبي 1439 - 1440هـ.

وقال مدير القبول والتسجيل بالكلية التقنية بمكة المكرمة المهندس هاني بن محمد العبادي: إن القبول سيكون في الأقسام التالية: قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص دعم فني، وتخصص الشبكات، وتخصص إدارة أنظمة شبكات. وقسم التقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكا سيارات. وقسم التقنية الكهربائية تخصص قوى كهربائية. وقسم التقنية الإدارية في تخصص إدارة مكتبية، وتخصص محاسبة، وتخصص تسويق. وقسم تقنية السياحة والضيافة في تخصص سفر وسياحة، وتخصص الفندقة، وتخصص الحج والعمرة.

ونوّه مدير القبول بأن على جميع الراغبين بالالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

وقال منسق مركز خدمة المجتمع بالكلية محيميد النفيعي: إن بدء القبول والتسجيل للدبلوم المسائي للموظفين والمقيمين في نفس الفترة الزمنية المشار إليها وعبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي www.tvtc.edu.sa.