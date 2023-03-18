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مصادر أمنية لـ"سبق": لا صحة لمنع الدخول لمكة المكرمة

منافذها متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة

نفت مصادر أمنية لـ"سبق" مقطع الصوت والرسائل المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة لغير سكانها.

وأكدت المصادر أن منافذ العاصمة المقدسة متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة؛ فإنه يُمنع من دخول مكة المكرمة تنفيذًا لقرار تعليق العمرة.

ونبّهت المصادر الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الأخذ بالشائعات المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك لجنة معنية بأخذ كل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، ولم تُصدر أي قرار بمنع الدخول لمكة المكرمة حتى الآن.

مكة المكرمة منافذ العاصمة المقدسة تعليق العمرة زي العمرة منع الدخول إلى مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر أمنية لـ"سبق": لا صحة لمنع الدخول لمكة المكرمة
سبق

نفت مصادر أمنية لـ"سبق" مقطع الصوت والرسائل المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة لغير سكانها.

وأكدت المصادر أن منافذ العاصمة المقدسة متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة؛ فإنه يُمنع من دخول مكة المكرمة تنفيذًا لقرار تعليق العمرة.

ونبّهت المصادر الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الأخذ بالشائعات المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك لجنة معنية بأخذ كل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، ولم تُصدر أي قرار بمنع الدخول لمكة المكرمة حتى الآن.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:10 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:48 AM

مصادر أمنية لـ"سبق": لا صحة لمنع الدخول لمكة المكرمة

منافذها متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
15,475

نفت مصادر أمنية لـ"سبق" مقطع الصوت والرسائل المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة لغير سكانها.

وأكدت المصادر أن منافذ العاصمة المقدسة متاحة للجميع عدا المُحرمين أو مَن يرتدي زي العمرة؛ فإنه يُمنع من دخول مكة المكرمة تنفيذًا لقرار تعليق العمرة.

ونبّهت المصادر الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الأخذ بالشائعات المتداولة حول منع الدخول لمكة المكرمة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك لجنة معنية بأخذ كل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، ولم تُصدر أي قرار بمنع الدخول لمكة المكرمة حتى الآن.

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