النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤتمر صحفي لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.. اليوم

فيما مازالت جميع الاتصالات وخدمة الإنترنت مقطوعة في البلاد

قالت مصادر سودانية محلية، إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان؛ سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، يتطرق فيه إلى التطورات الأخيرة في البلاد، وتداعيات بيان أمس بحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك؛ وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن "جميع الاتصالات في السودان انقطعت"، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبدالله حمدوك.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات للحظة كتابة الخبر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية لدى الخرطوم، أمس الإثنين، أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تمّ حجبها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مؤتمر صحفي لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.. اليوم
سبق

قالت مصادر سودانية محلية، إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان؛ سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، يتطرق فيه إلى التطورات الأخيرة في البلاد، وتداعيات بيان أمس بحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك؛ وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن "جميع الاتصالات في السودان انقطعت"، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبدالله حمدوك.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات للحظة كتابة الخبر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية لدى الخرطوم، أمس الإثنين، أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تمّ حجبها.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
10:54 AM

مؤتمر صحفي لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.. اليوم

فيما مازالت جميع الاتصالات وخدمة الإنترنت مقطوعة في البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,450

قالت مصادر سودانية محلية، إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان؛ سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، يتطرق فيه إلى التطورات الأخيرة في البلاد، وتداعيات بيان أمس بحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك؛ وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن "جميع الاتصالات في السودان انقطعت"، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبدالله حمدوك.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات للحظة كتابة الخبر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية لدى الخرطوم، أمس الإثنين، أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تمّ حجبها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة