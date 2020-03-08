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بسبب كورونا.. الجيش الأمريكي يقيّد السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية

قال إنه سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكرية

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد: إنه قرر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، ومنهما، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تبادل الوفود والزيارات في الدول الأكثر تضررًا.

وطبقًا لقناة "العربية"، يأتي القرار الذي أبلغت به متحدثة باسم الجيش الأمريكي "رويترز"، بعد أن تأكدت أمس السبت إصابة اثنين آخريْن من أفراد القوات الأمريكية، أحدهما بحار في إيطاليا والآخر أحد جنود مشاة البحرية في قاعدة فورت بلفوار في فرجينيا، وهي قاعدة عسكرية مهمة في أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن. كما أثبتت الفحوص إصابة أحد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية بالفيروس.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بالولايات المتحدة اليوم الأحد: إن مؤشرات انتشار فيروس كورونا في بلاده "ليست مشجعة"، وحذّر من أن الأمريكيين عليهم التفكير بِتَرَوٍّ بشأن حضور أي تجمعات كبرى إذا استمر الأمر على هذا الحال.

وقال أنتوني فوسي مدير وحدة الأمراض المُعدية في معهد الصحة الوطني لبرنامج "ميت ذا برس" على محطة "إن.بي.سي": "أعتقد أن لدينا إلمامًا أفضل (بنطاق التفشي) بمرور الأيام. للأسف هذا الإلمام الأفضل ليس مشجعًا؛ لأننا نشهد انتشاره وسط تجمعات سكانية".

وحث الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض على الحد من السفر.

الجيش الأمريكي فيروس كورونا الجديد

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بسبب كورونا.. الجيش الأمريكي يقيّد السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية
سبق

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد: إنه قرر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، ومنهما، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تبادل الوفود والزيارات في الدول الأكثر تضررًا.

وطبقًا لقناة "العربية"، يأتي القرار الذي أبلغت به متحدثة باسم الجيش الأمريكي "رويترز"، بعد أن تأكدت أمس السبت إصابة اثنين آخريْن من أفراد القوات الأمريكية، أحدهما بحار في إيطاليا والآخر أحد جنود مشاة البحرية في قاعدة فورت بلفوار في فرجينيا، وهي قاعدة عسكرية مهمة في أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن. كما أثبتت الفحوص إصابة أحد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية بالفيروس.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بالولايات المتحدة اليوم الأحد: إن مؤشرات انتشار فيروس كورونا في بلاده "ليست مشجعة"، وحذّر من أن الأمريكيين عليهم التفكير بِتَرَوٍّ بشأن حضور أي تجمعات كبرى إذا استمر الأمر على هذا الحال.

وقال أنتوني فوسي مدير وحدة الأمراض المُعدية في معهد الصحة الوطني لبرنامج "ميت ذا برس" على محطة "إن.بي.سي": "أعتقد أن لدينا إلمامًا أفضل (بنطاق التفشي) بمرور الأيام. للأسف هذا الإلمام الأفضل ليس مشجعًا؛ لأننا نشهد انتشاره وسط تجمعات سكانية".

وحث الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض على الحد من السفر.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:07 PM

بسبب كورونا.. الجيش الأمريكي يقيّد السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية

قال إنه سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد: إنه قرر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، ومنهما، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تبادل الوفود والزيارات في الدول الأكثر تضررًا.

وطبقًا لقناة "العربية"، يأتي القرار الذي أبلغت به متحدثة باسم الجيش الأمريكي "رويترز"، بعد أن تأكدت أمس السبت إصابة اثنين آخريْن من أفراد القوات الأمريكية، أحدهما بحار في إيطاليا والآخر أحد جنود مشاة البحرية في قاعدة فورت بلفوار في فرجينيا، وهي قاعدة عسكرية مهمة في أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن. كما أثبتت الفحوص إصابة أحد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية بالفيروس.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بالولايات المتحدة اليوم الأحد: إن مؤشرات انتشار فيروس كورونا في بلاده "ليست مشجعة"، وحذّر من أن الأمريكيين عليهم التفكير بِتَرَوٍّ بشأن حضور أي تجمعات كبرى إذا استمر الأمر على هذا الحال.

وقال أنتوني فوسي مدير وحدة الأمراض المُعدية في معهد الصحة الوطني لبرنامج "ميت ذا برس" على محطة "إن.بي.سي": "أعتقد أن لدينا إلمامًا أفضل (بنطاق التفشي) بمرور الأيام. للأسف هذا الإلمام الأفضل ليس مشجعًا؛ لأننا نشهد انتشاره وسط تجمعات سكانية".

وحث الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض على الحد من السفر.

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