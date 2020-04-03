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"أمانة مكة" تعلن خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني

بإحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة المكرمة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية.

جاء ذلك التحرك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وشملت التوزيعات 10 بلديات هي "بلدية المسفلة والعزيزية وجنوب مكة والعمرة والمعابدة والشرائع والعتيبية، والشوقية، والغزة، وأجياد".

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" تعلن خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة المكرمة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية.

جاء ذلك التحرك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وشملت التوزيعات 10 بلديات هي "بلدية المسفلة والعزيزية وجنوب مكة والعمرة والمعابدة والشرائع والعتيبية، والشوقية، والغزة، وأجياد".

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
02:34 PM

"أمانة مكة" تعلن خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني

بإحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,506

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، خرائط مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة المكرمة متضمنة إحصائيات الخدمات الأساسية حسب حدود البلديات الفرعية.

جاء ذلك التحرك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وشملت التوزيعات 10 بلديات هي "بلدية المسفلة والعزيزية وجنوب مكة والعمرة والمعابدة والشرائع والعتيبية، والشوقية، والغزة، وأجياد".

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