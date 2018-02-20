جازان.. ضبط 18 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل في 5 مدن

خلال الحملات التفتيشية على نشاط المطاعم.. تطبيق للوائح والتعليمات

ضبَط فريق التفتيش في فرع وزراة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، خلال حملة تفتيشة بمشاركة الوفد الأمني في خمس مدن بالمنطقة.

وجاء في تفاصيل الحملة التفتيشية، أنها شملت محافظات أبو عريش والداير ومدينة جازان والدرب، وتَرَكّزت الحملة على نشاط المطاعم؛ ليبلغ عدد مخالفات المادة 39 (العمل لدى غير الكفيل)، 16 مخالفاً، بالإضافة إلى مخالفتين للمادة 36 وهي العمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد القنفذي، أن فِرَق التفتيش تعمل بشكل دوري في الميدان، وتعتمد بشكل كبير على الجولات المفاجئة، لتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تضبط سوق العمل.