العراق يسجل 13515 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 13515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وبها يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1590528 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18484 حالة، فيما سجلت 8217 حالة شفاء جديدة لتصل حالات الشفاء إلى 1437759 حالة.
العراق يسجل 13515 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-28
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 13515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وبها يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1590528 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18484 حالة، فيما سجلت 8217 حالة شفاء جديدة لتصل حالات الشفاء إلى 1437759 حالة.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
05:39 PM
العراق يسجل 13515 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 13515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وبها يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1590528 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18484 حالة، فيما سجلت 8217 حالة شفاء جديدة لتصل حالات الشفاء إلى 1437759 حالة.