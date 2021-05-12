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بهذه الإجراءات.. بلدية بارق تكثف جهودها استعداداً للعيد

تكثيف أعمال النظافة وتهيئة الحدائق العامة والمرافق وأعمال التعقيم

كثفت بلدية محافظة بارق استعداداتها لعيد الفطر؛ حيث عملت الفرقة المرابطة خلال إجازة العيد على تهيئة مصليات الأعياد من أعمال المسح والنظافة، وقام مراقبو صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية على صوالين الحلاقة؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، وبإشراف ميداني من قبل رئيس الفرقة المرابطة المهندس حسن الشهري، حيث عملت الفرقة المرابطة على جوانب عدة منها تكثيف أعمال النظافة داخل الأحياء وتهيئة الحدائق العامة والمرافق وأعمال التعقيم والتطهير للممرات والألعاب.

كما تم إضافة لوحات التهنئة بالعيد وتزيين بعض المواقع بإضاءة الزينة، كما قام مراقبو الأسواق بجولات رقابية على المحالّ المهنية؛ للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وعدم حدوث الازدحام، وتم رصد بعض المخالفات اتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

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بهذه الإجراءات.. بلدية بارق تكثف جهودها استعداداً للعيد
سبق

كثفت بلدية محافظة بارق استعداداتها لعيد الفطر؛ حيث عملت الفرقة المرابطة خلال إجازة العيد على تهيئة مصليات الأعياد من أعمال المسح والنظافة، وقام مراقبو صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية على صوالين الحلاقة؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، وبإشراف ميداني من قبل رئيس الفرقة المرابطة المهندس حسن الشهري، حيث عملت الفرقة المرابطة على جوانب عدة منها تكثيف أعمال النظافة داخل الأحياء وتهيئة الحدائق العامة والمرافق وأعمال التعقيم والتطهير للممرات والألعاب.

كما تم إضافة لوحات التهنئة بالعيد وتزيين بعض المواقع بإضاءة الزينة، كما قام مراقبو الأسواق بجولات رقابية على المحالّ المهنية؛ للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وعدم حدوث الازدحام، وتم رصد بعض المخالفات اتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
04:30 PM

بهذه الإجراءات.. بلدية بارق تكثف جهودها استعداداً للعيد

تكثيف أعمال النظافة وتهيئة الحدائق العامة والمرافق وأعمال التعقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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كثفت بلدية محافظة بارق استعداداتها لعيد الفطر؛ حيث عملت الفرقة المرابطة خلال إجازة العيد على تهيئة مصليات الأعياد من أعمال المسح والنظافة، وقام مراقبو صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية على صوالين الحلاقة؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، وبإشراف ميداني من قبل رئيس الفرقة المرابطة المهندس حسن الشهري، حيث عملت الفرقة المرابطة على جوانب عدة منها تكثيف أعمال النظافة داخل الأحياء وتهيئة الحدائق العامة والمرافق وأعمال التعقيم والتطهير للممرات والألعاب.

كما تم إضافة لوحات التهنئة بالعيد وتزيين بعض المواقع بإضاءة الزينة، كما قام مراقبو الأسواق بجولات رقابية على المحالّ المهنية؛ للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وعدم حدوث الازدحام، وتم رصد بعض المخالفات اتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

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