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وفاة خمسيني وإصابة طفل في حادثة غرق بشاطئ الشقيق بجازان

الفرق المختصّة باشرت ونقلتهما للمستشفى واتخذت الإجراءات النظامية

تُوفي خمسيني وأُصيب طفل من جرّاء حادث غرق في شاطئ الشقيق- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الفرق المختصّة، ونقلت الطفل المصاب والخمسيني للمستشفى، واتخذت الإجراءات النظامية.

يُشار إلى أن الشقيق تشهد توافد آلاف الزوّار للشاطئ الواقع شمال غربي محافظة الدرب، قادمين من مختلف مناطق المملكة.

جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة خمسيني وإصابة طفل في حادثة غرق بشاطئ الشقيق بجازان
سبق

تُوفي خمسيني وأُصيب طفل من جرّاء حادث غرق في شاطئ الشقيق- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الفرق المختصّة، ونقلت الطفل المصاب والخمسيني للمستشفى، واتخذت الإجراءات النظامية.

يُشار إلى أن الشقيق تشهد توافد آلاف الزوّار للشاطئ الواقع شمال غربي محافظة الدرب، قادمين من مختلف مناطق المملكة.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
10:53 AM

وفاة خمسيني وإصابة طفل في حادثة غرق بشاطئ الشقيق بجازان

الفرق المختصّة باشرت ونقلتهما للمستشفى واتخذت الإجراءات النظامية

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محمد المواسي - جازان
0
159

تُوفي خمسيني وأُصيب طفل من جرّاء حادث غرق في شاطئ الشقيق- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الفرق المختصّة، ونقلت الطفل المصاب والخمسيني للمستشفى، واتخذت الإجراءات النظامية.

يُشار إلى أن الشقيق تشهد توافد آلاف الزوّار للشاطئ الواقع شمال غربي محافظة الدرب، قادمين من مختلف مناطق المملكة.

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