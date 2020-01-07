النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الذروة جبل 1400م .. "النارية الرباعية" تنطلق بـ "رالى داكار" دائرية حول "نيوم"

فيما تصدّر الأرجنتيني "تِرَّانوفا" فئة السيارات دون أيّ ضمانات للحفاظ على وضعه

بدأ صباح اليوم انطلاق مُتسابقي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات في "رالي داكار السعودية" ضمن المرحلة الثالثة.

ويُعد مسار المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم" على شكل مسارٍ مُغلق يبدأ وينتهي في النُقطة نفسها شيئًا رائعًا بحقّ، إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة.

وتصل حُدود المسار إلى قُرب الحُدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلَّب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية، أما في هذه المرحلة فسيصل المُتسابقون إلى ذروة جبلٍ بارتفاع 1400 متر.

وبعد سباقٍ مفتوح على جميع الاحتمالات في أول مرحَلَتيْن، سيستمر الوضع هكذا في فئة السيارات خلال المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم".

وصعد السائق الأرجنتيني أورلاندو أورلي تِرَّانوفا (ميني) لصدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة السيارات، ولكن من دون أي ضمانات على الحفاظ على وضعه مع نهاية المرحلة، إذ إن حوادث السباقات والأخطاء الملاحية لم تُوفِّر أحدًا لغاية الآن، ويسعى العديد من السائقين لتقديم أفضل أداء وتعويض الأوقات التي خسروها، ومنهم السائقون: الفرنسي استيفان بيتِرهانسِل (ميني) والإسباني خوان ناني روما "بورجوارد" والسعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي "تويوتا".

وتُعد الجولة التي تنطلق من مدينة نيوم المستقبلية مُذهلة بالفعل؛ إذ تأخذ المتسابقين إلى الحدود مع الأردن، وتمنحهم فرصة لاستكشاف تشكيلة من الأودية والجبال الممتدة على بساط لا نهائي من الرمال، وخلال هذه المرحلة الخاصة، سيصل مسار رالي داكار إلى ذروته على ارتفاع 1,400 متر.

رالي داكار الدراجات النارية رباعية العجلات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الذروة جبل 1400م .. "النارية الرباعية" تنطلق بـ "رالى داكار" دائرية حول "نيوم"
سبق

بدأ صباح اليوم انطلاق مُتسابقي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات في "رالي داكار السعودية" ضمن المرحلة الثالثة.

ويُعد مسار المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم" على شكل مسارٍ مُغلق يبدأ وينتهي في النُقطة نفسها شيئًا رائعًا بحقّ، إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة.

وتصل حُدود المسار إلى قُرب الحُدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلَّب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية، أما في هذه المرحلة فسيصل المُتسابقون إلى ذروة جبلٍ بارتفاع 1400 متر.

وبعد سباقٍ مفتوح على جميع الاحتمالات في أول مرحَلَتيْن، سيستمر الوضع هكذا في فئة السيارات خلال المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم".

وصعد السائق الأرجنتيني أورلاندو أورلي تِرَّانوفا (ميني) لصدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة السيارات، ولكن من دون أي ضمانات على الحفاظ على وضعه مع نهاية المرحلة، إذ إن حوادث السباقات والأخطاء الملاحية لم تُوفِّر أحدًا لغاية الآن، ويسعى العديد من السائقين لتقديم أفضل أداء وتعويض الأوقات التي خسروها، ومنهم السائقون: الفرنسي استيفان بيتِرهانسِل (ميني) والإسباني خوان ناني روما "بورجوارد" والسعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي "تويوتا".

وتُعد الجولة التي تنطلق من مدينة نيوم المستقبلية مُذهلة بالفعل؛ إذ تأخذ المتسابقين إلى الحدود مع الأردن، وتمنحهم فرصة لاستكشاف تشكيلة من الأودية والجبال الممتدة على بساط لا نهائي من الرمال، وخلال هذه المرحلة الخاصة، سيصل مسار رالي داكار إلى ذروته على ارتفاع 1,400 متر.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
10:04 AM
اخر تعديل
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
12:46 PM

الذروة جبل 1400م .. "النارية الرباعية" تنطلق بـ "رالى داكار" دائرية حول "نيوم"

فيما تصدّر الأرجنتيني "تِرَّانوفا" فئة السيارات دون أيّ ضمانات للحفاظ على وضعه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,523

بدأ صباح اليوم انطلاق مُتسابقي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات في "رالي داكار السعودية" ضمن المرحلة الثالثة.

ويُعد مسار المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم" على شكل مسارٍ مُغلق يبدأ وينتهي في النُقطة نفسها شيئًا رائعًا بحقّ، إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة.

وتصل حُدود المسار إلى قُرب الحُدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلَّب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية، أما في هذه المرحلة فسيصل المُتسابقون إلى ذروة جبلٍ بارتفاع 1400 متر.

وبعد سباقٍ مفتوح على جميع الاحتمالات في أول مرحَلَتيْن، سيستمر الوضع هكذا في فئة السيارات خلال المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم".

وصعد السائق الأرجنتيني أورلاندو أورلي تِرَّانوفا (ميني) لصدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة السيارات، ولكن من دون أي ضمانات على الحفاظ على وضعه مع نهاية المرحلة، إذ إن حوادث السباقات والأخطاء الملاحية لم تُوفِّر أحدًا لغاية الآن، ويسعى العديد من السائقين لتقديم أفضل أداء وتعويض الأوقات التي خسروها، ومنهم السائقون: الفرنسي استيفان بيتِرهانسِل (ميني) والإسباني خوان ناني روما "بورجوارد" والسعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي "تويوتا".

وتُعد الجولة التي تنطلق من مدينة نيوم المستقبلية مُذهلة بالفعل؛ إذ تأخذ المتسابقين إلى الحدود مع الأردن، وتمنحهم فرصة لاستكشاف تشكيلة من الأودية والجبال الممتدة على بساط لا نهائي من الرمال، وخلال هذه المرحلة الخاصة، سيصل مسار رالي داكار إلى ذروته على ارتفاع 1,400 متر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,440
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,761
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,179
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,738

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة