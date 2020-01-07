الذروة جبل 1400م .. "النارية الرباعية" تنطلق بـ "رالى داكار" دائرية حول "نيوم"

فيما تصدّر الأرجنتيني "تِرَّانوفا" فئة السيارات دون أيّ ضمانات للحفاظ على وضعه

بدأ صباح اليوم انطلاق مُتسابقي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات في "رالي داكار السعودية" ضمن المرحلة الثالثة.

ويُعد مسار المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم" على شكل مسارٍ مُغلق يبدأ وينتهي في النُقطة نفسها شيئًا رائعًا بحقّ، إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة.

وتصل حُدود المسار إلى قُرب الحُدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلَّب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية، أما في هذه المرحلة فسيصل المُتسابقون إلى ذروة جبلٍ بارتفاع 1400 متر.

وبعد سباقٍ مفتوح على جميع الاحتمالات في أول مرحَلَتيْن، سيستمر الوضع هكذا في فئة السيارات خلال المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم".

وصعد السائق الأرجنتيني أورلاندو أورلي تِرَّانوفا (ميني) لصدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة السيارات، ولكن من دون أي ضمانات على الحفاظ على وضعه مع نهاية المرحلة، إذ إن حوادث السباقات والأخطاء الملاحية لم تُوفِّر أحدًا لغاية الآن، ويسعى العديد من السائقين لتقديم أفضل أداء وتعويض الأوقات التي خسروها، ومنهم السائقون: الفرنسي استيفان بيتِرهانسِل (ميني) والإسباني خوان ناني روما "بورجوارد" والسعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي "تويوتا".

وتُعد الجولة التي تنطلق من مدينة نيوم المستقبلية مُذهلة بالفعل؛ إذ تأخذ المتسابقين إلى الحدود مع الأردن، وتمنحهم فرصة لاستكشاف تشكيلة من الأودية والجبال الممتدة على بساط لا نهائي من الرمال، وخلال هذه المرحلة الخاصة، سيصل مسار رالي داكار إلى ذروته على ارتفاع 1,400 متر.