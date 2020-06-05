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مع عودة "صلاة الجمعة".. شاهد مشاركة "كشافة التقني" في تطبيق الاحترازات

برنامج انطلق قبل الصلاة بنصف ساعة ببعض جوامع المملكة.. تنظيم وتباعد

شاركت كشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في البرنامج الكشفي التطوعي لتنظيم دخول وخروج المصلين صلاة اليوم الجمعة والتي تقام كأول صلاة جمعة بعد رفع منع التجول الكلى ضمن مشاركة من كشافة التدريب التقني في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن البرنامج بدأ قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة في بعض جوامع مدن المملكة وعددها 44 جامعًا من ضمنها المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، مبيناً أن المبادرة تتمثل في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة، ومراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أنه تم التنسيق من خلال القادة الكشفيين بالمناطق مع أئمة الجوامع المستهدفة ومع الجهات ذات العلاقة والمعنية ومن ضمنها فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وعبر "الصنيع" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على الدعم الدائم والمستمر لكشافة المؤسسة.

من جانبه، أوضح مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة عبدالله محمد نيازي، أن عدد الفرق الكشفية المشاركة (10) فرق وبواقع (40) قائداً كشفياً وعدد (263) جوالاً وكشافاً.

كشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صلاة الجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع عودة "صلاة الجمعة".. شاهد مشاركة "كشافة التقني" في تطبيق الاحترازات
سبق

شاركت كشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في البرنامج الكشفي التطوعي لتنظيم دخول وخروج المصلين صلاة اليوم الجمعة والتي تقام كأول صلاة جمعة بعد رفع منع التجول الكلى ضمن مشاركة من كشافة التدريب التقني في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن البرنامج بدأ قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة في بعض جوامع مدن المملكة وعددها 44 جامعًا من ضمنها المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، مبيناً أن المبادرة تتمثل في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة، ومراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أنه تم التنسيق من خلال القادة الكشفيين بالمناطق مع أئمة الجوامع المستهدفة ومع الجهات ذات العلاقة والمعنية ومن ضمنها فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وعبر "الصنيع" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على الدعم الدائم والمستمر لكشافة المؤسسة.

من جانبه، أوضح مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة عبدالله محمد نيازي، أن عدد الفرق الكشفية المشاركة (10) فرق وبواقع (40) قائداً كشفياً وعدد (263) جوالاً وكشافاً.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:31 PM

مع عودة "صلاة الجمعة".. شاهد مشاركة "كشافة التقني" في تطبيق الاحترازات

برنامج انطلق قبل الصلاة بنصف ساعة ببعض جوامع المملكة.. تنظيم وتباعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت كشافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في البرنامج الكشفي التطوعي لتنظيم دخول وخروج المصلين صلاة اليوم الجمعة والتي تقام كأول صلاة جمعة بعد رفع منع التجول الكلى ضمن مشاركة من كشافة التدريب التقني في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن البرنامج بدأ قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة في بعض جوامع مدن المملكة وعددها 44 جامعًا من ضمنها المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، مبيناً أن المبادرة تتمثل في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة، ومراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أنه تم التنسيق من خلال القادة الكشفيين بالمناطق مع أئمة الجوامع المستهدفة ومع الجهات ذات العلاقة والمعنية ومن ضمنها فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وعبر "الصنيع" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على الدعم الدائم والمستمر لكشافة المؤسسة.

من جانبه، أوضح مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة عبدالله محمد نيازي، أن عدد الفرق الكشفية المشاركة (10) فرق وبواقع (40) قائداً كشفياً وعدد (263) جوالاً وكشافاً.

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