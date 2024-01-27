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"نساء مؤثرات" تكشف النقاب عن الفرق الفائزة بـ"تحدي المرونة" 2022

مسابقة تهدف لطرح حلول قائمة على التقنية ودعم مرونة النظم البيئية المحلية

وجهت منصة "نساء مؤثرات" "WTI" في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، دعوة للمبتكرين والمبتكرات للمشاركة في مسابقة تهدف لطرح حلول قائمة على التقنية تساهم في دعم مرونة النظم البيئية المحلي، وذلك في إطار مبادرة تسمى "تحدي المرونة".

وكانت المسابقة برعاية شركة سدكو القابضة وجزءًا من فعاليات برنامج الإثراء الشتوي السنوي "ويب" 2022 في كاوست، والذي كان موضوعه "المرونة". جدير بالذكر أن منصة "نساء مؤثرات" في كاوست تأسست لدعم وتشجيع النساء في المملكة على متابعة تعليمهن والانخراط في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وقامت اللجنة التوجيهية في منصة "نساء مؤثرات"، بقيادة مؤسسة المنصة إنجي جابر، بتقييم أكثر من 300 مشاركة من فرق مختلفة من جميع أنحاء العالم. واستندت معايير التحكيم إلى الابتكارات العملية القائمة على التقنية، والموجهة لمعالجة المشاكل الملحة ودعم المرونة في مجالات حيوية مثل تغير المناخ والكوارث والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي والتدهور البيئي. وكانت المحاور الرئيسية للمسابقة هي: البيئة، والصحة، والتحول الرقمي، والاتصال، والأمن السيبراني، والغذاء، والمياه، والطاقة.

ووقع اختيار اللجنة على أفضل 5 مشاركات في 9 يناير 2022، وتمت دعوة الفرق المرشحة لتقديم عروضها في برنامج الإثراء الشتوي "ويب"؛ حيث تم إعلان أسماء الفرق الفائزة الثلاثة خلال حفل توزيع جوائز برنامج "ويب" الختامي في 20 يناير 2022. وستحصل هذه الفرق على مكافآت مالية قدرها 10000 و7000 و5000 دولار أمريكي بحسب الترتيب.

وفضلًا عن الجوائز ستتلقى الفرق الفائزة الإرشاد والتدريبات اللازمة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وخبراء ريادة الأعمال في قسم ابتكارات كاوست؛ لمساعدتهم على تنفيذ ابتكاراتهم وتوسيع نطاقها وتعلم أسس تقديم العروض الناجحة للمستثمرين المحتملين.

يذكر أن الفريقين الآخرين اللذين كانا من ضمن المراكز الخمسة الأولى المرشحة للجائزة؛ هما: "NEODRYAD" طائرة بدون طيار ذاتية لتوزيع ونشر البذور "قائدة الفريق: لمى العثمان"، ورصد تلوث البيئة من خلال تقنية التصوير البصري الذكي "قائدة الفريق: ني تشان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نساء مؤثرات" تكشف النقاب عن الفرق الفائزة بـ"تحدي المرونة" 2022
سبق

وجهت منصة "نساء مؤثرات" "WTI" في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، دعوة للمبتكرين والمبتكرات للمشاركة في مسابقة تهدف لطرح حلول قائمة على التقنية تساهم في دعم مرونة النظم البيئية المحلي، وذلك في إطار مبادرة تسمى "تحدي المرونة".

وكانت المسابقة برعاية شركة سدكو القابضة وجزءًا من فعاليات برنامج الإثراء الشتوي السنوي "ويب" 2022 في كاوست، والذي كان موضوعه "المرونة". جدير بالذكر أن منصة "نساء مؤثرات" في كاوست تأسست لدعم وتشجيع النساء في المملكة على متابعة تعليمهن والانخراط في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وقامت اللجنة التوجيهية في منصة "نساء مؤثرات"، بقيادة مؤسسة المنصة إنجي جابر، بتقييم أكثر من 300 مشاركة من فرق مختلفة من جميع أنحاء العالم. واستندت معايير التحكيم إلى الابتكارات العملية القائمة على التقنية، والموجهة لمعالجة المشاكل الملحة ودعم المرونة في مجالات حيوية مثل تغير المناخ والكوارث والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي والتدهور البيئي. وكانت المحاور الرئيسية للمسابقة هي: البيئة، والصحة، والتحول الرقمي، والاتصال، والأمن السيبراني، والغذاء، والمياه، والطاقة.

ووقع اختيار اللجنة على أفضل 5 مشاركات في 9 يناير 2022، وتمت دعوة الفرق المرشحة لتقديم عروضها في برنامج الإثراء الشتوي "ويب"؛ حيث تم إعلان أسماء الفرق الفائزة الثلاثة خلال حفل توزيع جوائز برنامج "ويب" الختامي في 20 يناير 2022. وستحصل هذه الفرق على مكافآت مالية قدرها 10000 و7000 و5000 دولار أمريكي بحسب الترتيب.

وفضلًا عن الجوائز ستتلقى الفرق الفائزة الإرشاد والتدريبات اللازمة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وخبراء ريادة الأعمال في قسم ابتكارات كاوست؛ لمساعدتهم على تنفيذ ابتكاراتهم وتوسيع نطاقها وتعلم أسس تقديم العروض الناجحة للمستثمرين المحتملين.

يذكر أن الفريقين الآخرين اللذين كانا من ضمن المراكز الخمسة الأولى المرشحة للجائزة؛ هما: "NEODRYAD" طائرة بدون طيار ذاتية لتوزيع ونشر البذور "قائدة الفريق: لمى العثمان"، ورصد تلوث البيئة من خلال تقنية التصوير البصري الذكي "قائدة الفريق: ني تشان".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:01 PM

"نساء مؤثرات" تكشف النقاب عن الفرق الفائزة بـ"تحدي المرونة" 2022

مسابقة تهدف لطرح حلول قائمة على التقنية ودعم مرونة النظم البيئية المحلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وجهت منصة "نساء مؤثرات" "WTI" في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، دعوة للمبتكرين والمبتكرات للمشاركة في مسابقة تهدف لطرح حلول قائمة على التقنية تساهم في دعم مرونة النظم البيئية المحلي، وذلك في إطار مبادرة تسمى "تحدي المرونة".

وكانت المسابقة برعاية شركة سدكو القابضة وجزءًا من فعاليات برنامج الإثراء الشتوي السنوي "ويب" 2022 في كاوست، والذي كان موضوعه "المرونة". جدير بالذكر أن منصة "نساء مؤثرات" في كاوست تأسست لدعم وتشجيع النساء في المملكة على متابعة تعليمهن والانخراط في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وقامت اللجنة التوجيهية في منصة "نساء مؤثرات"، بقيادة مؤسسة المنصة إنجي جابر، بتقييم أكثر من 300 مشاركة من فرق مختلفة من جميع أنحاء العالم. واستندت معايير التحكيم إلى الابتكارات العملية القائمة على التقنية، والموجهة لمعالجة المشاكل الملحة ودعم المرونة في مجالات حيوية مثل تغير المناخ والكوارث والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي والتدهور البيئي. وكانت المحاور الرئيسية للمسابقة هي: البيئة، والصحة، والتحول الرقمي، والاتصال، والأمن السيبراني، والغذاء، والمياه، والطاقة.

ووقع اختيار اللجنة على أفضل 5 مشاركات في 9 يناير 2022، وتمت دعوة الفرق المرشحة لتقديم عروضها في برنامج الإثراء الشتوي "ويب"؛ حيث تم إعلان أسماء الفرق الفائزة الثلاثة خلال حفل توزيع جوائز برنامج "ويب" الختامي في 20 يناير 2022. وستحصل هذه الفرق على مكافآت مالية قدرها 10000 و7000 و5000 دولار أمريكي بحسب الترتيب.

وفضلًا عن الجوائز ستتلقى الفرق الفائزة الإرشاد والتدريبات اللازمة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وخبراء ريادة الأعمال في قسم ابتكارات كاوست؛ لمساعدتهم على تنفيذ ابتكاراتهم وتوسيع نطاقها وتعلم أسس تقديم العروض الناجحة للمستثمرين المحتملين.

يذكر أن الفريقين الآخرين اللذين كانا من ضمن المراكز الخمسة الأولى المرشحة للجائزة؛ هما: "NEODRYAD" طائرة بدون طيار ذاتية لتوزيع ونشر البذور "قائدة الفريق: لمى العثمان"، ورصد تلوث البيئة من خلال تقنية التصوير البصري الذكي "قائدة الفريق: ني تشان".

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