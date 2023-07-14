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بالأسماء.. "طالبات عسير" يحققن مراكز متقدمة في أولمبياد العلوم والرياضيات

"الجوني": هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الإدارة في عدة مجالات محليًّا وعالميًّا

حقق عدد من طالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة للعام الجاري.

ومن جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزات، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارة نشاط الطالبات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

والطالبات اللاتي حققن مراكز متقدمة هن: جود القحطاني، وجوان الشهري، ورسن الغامدي، وليندا الطفاح، وهدى الصالحي، ودينا بن ملحة، ومريم عسيري، وآلاء عوضة، ودانة دهم، ويارا سفر.

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بالأسماء.. "طالبات عسير" يحققن مراكز متقدمة في أولمبياد العلوم والرياضيات
سبق

حقق عدد من طالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة للعام الجاري.

ومن جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزات، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارة نشاط الطالبات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

والطالبات اللاتي حققن مراكز متقدمة هن: جود القحطاني، وجوان الشهري، ورسن الغامدي، وليندا الطفاح، وهدى الصالحي، ودينا بن ملحة، ومريم عسيري، وآلاء عوضة، ودانة دهم، ويارا سفر.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:33 PM

بالأسماء.. "طالبات عسير" يحققن مراكز متقدمة في أولمبياد العلوم والرياضيات

"الجوني": هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الإدارة في عدة مجالات محليًّا وعالميًّا

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بندر آل عوض - عسير
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1,435

حقق عدد من طالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة للعام الجاري.

ومن جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزات، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارة نشاط الطالبات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

والطالبات اللاتي حققن مراكز متقدمة هن: جود القحطاني، وجوان الشهري، ورسن الغامدي، وليندا الطفاح، وهدى الصالحي، ودينا بن ملحة، ومريم عسيري، وآلاء عوضة، ودانة دهم، ويارا سفر.

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