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تحديثات لتطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" لإصلاح ثغرة فضحها "آي أو إس" الجديد

تتطفل فيها التطبيقات على البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيقيْ "لينكد إن" و"ريديت" أطلقا تحديثين أصلحا فيه ثغرة فضحها الإصدار الجديد في نظام تشغيل "آي أو إس 14".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تطبيق "لينكد إن" و"ريديت" أصلحا ثغرة تتطفل فيها التطبيقات على البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف "آيفون".

تحث ميزة خصوصية الحافظة في iOS 14 المزيد من المطورين الرئيسيين على تخفيف السلوك الفضولي لتطبيقاتهم.

ومن المقرر أن تصل تلك التحديثات إلى كل مستخدمي هواتف "آيفون" يوم 14 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن تحذو تطبيقات أخرى حذو تطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" في عدم التطفل على المستخدمين.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديثات لتطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" لإصلاح ثغرة فضحها "آي أو إس" الجديد
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيقيْ "لينكد إن" و"ريديت" أطلقا تحديثين أصلحا فيه ثغرة فضحها الإصدار الجديد في نظام تشغيل "آي أو إس 14".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تطبيق "لينكد إن" و"ريديت" أصلحا ثغرة تتطفل فيها التطبيقات على البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف "آيفون".

تحث ميزة خصوصية الحافظة في iOS 14 المزيد من المطورين الرئيسيين على تخفيف السلوك الفضولي لتطبيقاتهم.

ومن المقرر أن تصل تلك التحديثات إلى كل مستخدمي هواتف "آيفون" يوم 14 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن تحذو تطبيقات أخرى حذو تطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" في عدم التطفل على المستخدمين.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
01:23 PM

تحديثات لتطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" لإصلاح ثغرة فضحها "آي أو إس" الجديد

تتطفل فيها التطبيقات على البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيقيْ "لينكد إن" و"ريديت" أطلقا تحديثين أصلحا فيه ثغرة فضحها الإصدار الجديد في نظام تشغيل "آي أو إس 14".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تطبيق "لينكد إن" و"ريديت" أصلحا ثغرة تتطفل فيها التطبيقات على البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف "آيفون".

تحث ميزة خصوصية الحافظة في iOS 14 المزيد من المطورين الرئيسيين على تخفيف السلوك الفضولي لتطبيقاتهم.

ومن المقرر أن تصل تلك التحديثات إلى كل مستخدمي هواتف "آيفون" يوم 14 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن تحذو تطبيقات أخرى حذو تطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" في عدم التطفل على المستخدمين.

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