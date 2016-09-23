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انطلاق فعاليات ملتقى الإبداع الاجتماعي "رؤية حديثة لماضٍ عريق" بغرفة ينبع

الملتقى يهدف إلى إثراء برامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 بالمحافظة

تزامنًا مع احتفالات المملكة بالذكرى الواحد والتسعين لليوم الوطني انطلقت اليوم أولى فعاليات ملتقى الإبداع الاجتماعي "رؤية حديثة لماضٍ عريق" الذي تنظمه غرفة ينبع بالتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وأعضاء مجلس الإدارة وعددٍ من المهتمين من داخل المحافظة وخارجها.

ويهدف الملتقى إلى إثراء برامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 بمحافظة ينبع، إضافةً إلى تحقيق جملة من الأهداف الإنسانية والاجتماعية والتراث والمعرفية والرياضية عبر مجموعة من المحاور والفعاليات وتعزيز مفاهيم العمل الاجتماعي وفق أسس إبداعية واكتشاف المواهب الاجتماعية وتنشيط دورها في العمل التطوعي، وفتح قنوات التواصل بين المثقفين والمبدعين في المحافظة والمنطقة.

وتناولت الأميرة تهاني آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية فكرة العمل التطوعي وأمثلة عن العمل التطوعي وأنواع التطوع الفردي والجماعي ومكانة التطوع في رؤية الوطن 2030، إلى جانب طموح وتجربة سمو الأميرة في العمل التطوعي المتمثلة في إطلاقها لمبادرة أسمعني.

وتناولت الجلسة الثانية للملتقى الذي تحدث فيها الدكتور لافي العنزي ومحمد المنيف دور الإعلام الجديد باعتباره المنصة الأقوى لاستقطاب الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية والاجتماعية من خلال مجالس الشباب على مستوى مناطق المملكة والربط فيما بينها وتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة.

وركزت الجلسة الثالثة للمتحدثين عبد الغني القش والدكتورة أحلام الغانمي على تميز الثقافة السعودية وغنى عناصرها وحرص المملكة على تطوير التراث وما أرسته رؤية 2030 من انطلاقة جديدة للثقافة السعودية كأحد أهم محركات التحول الوطني وتعزيز دور المرأة في المشهد الثقافي ومشاركتها في خدمة المجتمع.

وبنهاية الجلسات، وجّه رئيس غرفة ينبع بالغ شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حضوره جلسات الملتقى وتشجيعه الدائم للغرفة كما شكر جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي والشركاء الداعمين والرعاة، وخص بالشكر الراعي الرئيس طلال بن وصل بن غنيم، الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح الملتقى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق فعاليات ملتقى الإبداع الاجتماعي "رؤية حديثة لماضٍ عريق" بغرفة ينبع
سبق

تزامنًا مع احتفالات المملكة بالذكرى الواحد والتسعين لليوم الوطني انطلقت اليوم أولى فعاليات ملتقى الإبداع الاجتماعي "رؤية حديثة لماضٍ عريق" الذي تنظمه غرفة ينبع بالتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وأعضاء مجلس الإدارة وعددٍ من المهتمين من داخل المحافظة وخارجها.

ويهدف الملتقى إلى إثراء برامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 بمحافظة ينبع، إضافةً إلى تحقيق جملة من الأهداف الإنسانية والاجتماعية والتراث والمعرفية والرياضية عبر مجموعة من المحاور والفعاليات وتعزيز مفاهيم العمل الاجتماعي وفق أسس إبداعية واكتشاف المواهب الاجتماعية وتنشيط دورها في العمل التطوعي، وفتح قنوات التواصل بين المثقفين والمبدعين في المحافظة والمنطقة.

وتناولت الأميرة تهاني آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية فكرة العمل التطوعي وأمثلة عن العمل التطوعي وأنواع التطوع الفردي والجماعي ومكانة التطوع في رؤية الوطن 2030، إلى جانب طموح وتجربة سمو الأميرة في العمل التطوعي المتمثلة في إطلاقها لمبادرة أسمعني.

وتناولت الجلسة الثانية للملتقى الذي تحدث فيها الدكتور لافي العنزي ومحمد المنيف دور الإعلام الجديد باعتباره المنصة الأقوى لاستقطاب الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية والاجتماعية من خلال مجالس الشباب على مستوى مناطق المملكة والربط فيما بينها وتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة.

وركزت الجلسة الثالثة للمتحدثين عبد الغني القش والدكتورة أحلام الغانمي على تميز الثقافة السعودية وغنى عناصرها وحرص المملكة على تطوير التراث وما أرسته رؤية 2030 من انطلاقة جديدة للثقافة السعودية كأحد أهم محركات التحول الوطني وتعزيز دور المرأة في المشهد الثقافي ومشاركتها في خدمة المجتمع.

وبنهاية الجلسات، وجّه رئيس غرفة ينبع بالغ شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حضوره جلسات الملتقى وتشجيعه الدائم للغرفة كما شكر جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي والشركاء الداعمين والرعاة، وخص بالشكر الراعي الرئيس طلال بن وصل بن غنيم، الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح الملتقى.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
10:51 PM

انطلاق فعاليات ملتقى الإبداع الاجتماعي "رؤية حديثة لماضٍ عريق" بغرفة ينبع

الملتقى يهدف إلى إثراء برامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تزامنًا مع احتفالات المملكة بالذكرى الواحد والتسعين لليوم الوطني انطلقت اليوم أولى فعاليات ملتقى الإبداع الاجتماعي "رؤية حديثة لماضٍ عريق" الذي تنظمه غرفة ينبع بالتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وأعضاء مجلس الإدارة وعددٍ من المهتمين من داخل المحافظة وخارجها.

ويهدف الملتقى إلى إثراء برامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 بمحافظة ينبع، إضافةً إلى تحقيق جملة من الأهداف الإنسانية والاجتماعية والتراث والمعرفية والرياضية عبر مجموعة من المحاور والفعاليات وتعزيز مفاهيم العمل الاجتماعي وفق أسس إبداعية واكتشاف المواهب الاجتماعية وتنشيط دورها في العمل التطوعي، وفتح قنوات التواصل بين المثقفين والمبدعين في المحافظة والمنطقة.

وتناولت الأميرة تهاني آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية فكرة العمل التطوعي وأمثلة عن العمل التطوعي وأنواع التطوع الفردي والجماعي ومكانة التطوع في رؤية الوطن 2030، إلى جانب طموح وتجربة سمو الأميرة في العمل التطوعي المتمثلة في إطلاقها لمبادرة أسمعني.

وتناولت الجلسة الثانية للملتقى الذي تحدث فيها الدكتور لافي العنزي ومحمد المنيف دور الإعلام الجديد باعتباره المنصة الأقوى لاستقطاب الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية والاجتماعية من خلال مجالس الشباب على مستوى مناطق المملكة والربط فيما بينها وتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة.

وركزت الجلسة الثالثة للمتحدثين عبد الغني القش والدكتورة أحلام الغانمي على تميز الثقافة السعودية وغنى عناصرها وحرص المملكة على تطوير التراث وما أرسته رؤية 2030 من انطلاقة جديدة للثقافة السعودية كأحد أهم محركات التحول الوطني وتعزيز دور المرأة في المشهد الثقافي ومشاركتها في خدمة المجتمع.

وبنهاية الجلسات، وجّه رئيس غرفة ينبع بالغ شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حضوره جلسات الملتقى وتشجيعه الدائم للغرفة كما شكر جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي والشركاء الداعمين والرعاة، وخص بالشكر الراعي الرئيس طلال بن وصل بن غنيم، الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح الملتقى.

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