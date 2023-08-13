النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التحقيق مع رئيس الحكومة الإيطالية و6 وزراء في تعاملهم مع أزمة "كورونا"

من بين الاتهامات القتل غير العمد والتسبب في جائحة

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم (الخميس)، أن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته؛ بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز"، أن المدعين الذين يتخذون من روما مقراً لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.

وأشار المكتب إلى أن الوزراء هم: وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.

من ناحيتهم بينت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة، بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط).

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
التحقيق مع رئيس الحكومة الإيطالية و6 وزراء في تعاملهم مع أزمة "كورونا"
سبق

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم (الخميس)، أن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته؛ بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز"، أن المدعين الذين يتخذون من روما مقراً لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.

وأشار المكتب إلى أن الوزراء هم: وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.

من ناحيتهم بينت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة، بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط).

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:19 PM

التحقيق مع رئيس الحكومة الإيطالية و6 وزراء في تعاملهم مع أزمة "كورونا"

من بين الاتهامات القتل غير العمد والتسبب في جائحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,165

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم (الخميس)، أن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته؛ بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المكتب في بيان نقلته "رويترز"، أن المدعين الذين يتخذون من روما مقراً لهم خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.

وأشار المكتب إلى أن الوزراء هم: وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.

من ناحيتهم بينت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة، بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير (شباط).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,286
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,234
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,628

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة