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"البشير": هناك محاولة لاستنساخ الربيع العربي في السودان

اتهم الإعلام الإقليمي والدولي بالتهويل

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم (الأحد)، جهات لم يسمّها "بمحاولة استنساخ الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، تعليقًا على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ الشهر الماضي.

وذكر البشير للصحفيين، في كلمة عقب محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة؛ أن "هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندّعي عدم وجود مشكلة".

ومنذ بدأت الاحتجاجات، تشير التقديرات الرسمية إلى سقوط 30 قتيلًا بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتتّهم السلطات السودانية "مندسين" وعملاء للخارج بالوقوف وراء الاضطرابات، مشيرة إلى أنها تتّخذ خطوات لحل الأزمة الاقتصادية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البشير": هناك محاولة لاستنساخ الربيع العربي في السودان
سبق

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم (الأحد)، جهات لم يسمّها "بمحاولة استنساخ الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، تعليقًا على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ الشهر الماضي.

وذكر البشير للصحفيين، في كلمة عقب محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة؛ أن "هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندّعي عدم وجود مشكلة".

ومنذ بدأت الاحتجاجات، تشير التقديرات الرسمية إلى سقوط 30 قتيلًا بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتتّهم السلطات السودانية "مندسين" وعملاء للخارج بالوقوف وراء الاضطرابات، مشيرة إلى أنها تتّخذ خطوات لحل الأزمة الاقتصادية.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
06:26 PM

"البشير": هناك محاولة لاستنساخ الربيع العربي في السودان

اتهم الإعلام الإقليمي والدولي بالتهويل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم (الأحد)، جهات لم يسمّها "بمحاولة استنساخ الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، تعليقًا على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ الشهر الماضي.

وذكر البشير للصحفيين، في كلمة عقب محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة؛ أن "هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندّعي عدم وجود مشكلة".

ومنذ بدأت الاحتجاجات، تشير التقديرات الرسمية إلى سقوط 30 قتيلًا بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتتّهم السلطات السودانية "مندسين" وعملاء للخارج بالوقوف وراء الاضطرابات، مشيرة إلى أنها تتّخذ خطوات لحل الأزمة الاقتصادية.

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