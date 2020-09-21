شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ"جريفة شقراء"

نخيل وأحواش على أراضٍ حكومية.. والبلدية تؤكد تطبيق الأنظمة

قامت بلدية القصب بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمركز الجريفة شمال محافظة شقراء، عبارة عن أحواش مسورة بالنخيل، تقدر مساحتها ب ١١٣٠٠ م ٢.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها بلدية القصب في متابعة التعديات على الأراضي الحكومية داخل النطاق العمراني.

من جانبه، ذكر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، أن البلدية وعبر مراقبيها وبالتعاون مع رؤساء المراكز تتابع جميع التعديات في القصب والمراكز التابعة للبلدية، ولن تسمح بالتجاوزات على أي أرض حكومية داخل النطاق العمراني تحت سلطة البلدية، ومن يثبت تعديه سيتم تطبيق الأنظمة عليه بالإزالة.