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مدير "تعداد السعودية" لـ"سبق": 11 ألف مراقب حاليًا في الميدان

كشف أن العمل لا يزال جاريًا لتنفيذ مرحلة ترقيم المباني

أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه يتواجد في الميدان حاليًا ما يقارب 11 ألف مراقب يؤدون أعمالهم بكل سلاسة.

وشدد على مشرفي المناطق بضرورة متابعة أعمال مراقبين في هذه المرحلة، والعمل على التجهيزات للمرحلة المقبلة.

وخلال زيارته لمنطقة جازان ووقوفه على آلية سير العمل في المنطقة، قال "الفهيد" لـ"سبق": إن المراقبون يعملون على مقابلة رئيس الأسرة، ووضع ملصق يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسية للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي.

وأضاف: العد الذاتي هو أحد الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تُستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا.

وأردف: العمل لا يزال جاريًا لتنفيذ مرحلة ترقيم المباني التي انطلقت يوم الاثنين 9 جمادى الثاني 1441هـ والتي تستغرق 33 يومًا، وتستمر حتى يوم الجمعة 11 رجب 1441هـ.

يُذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"؛ سيوفر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "تعداد السعودية" لـ"سبق": 11 ألف مراقب حاليًا في الميدان
سبق

أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه يتواجد في الميدان حاليًا ما يقارب 11 ألف مراقب يؤدون أعمالهم بكل سلاسة.

وشدد على مشرفي المناطق بضرورة متابعة أعمال مراقبين في هذه المرحلة، والعمل على التجهيزات للمرحلة المقبلة.

وخلال زيارته لمنطقة جازان ووقوفه على آلية سير العمل في المنطقة، قال "الفهيد" لـ"سبق": إن المراقبون يعملون على مقابلة رئيس الأسرة، ووضع ملصق يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسية للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي.

وأضاف: العد الذاتي هو أحد الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تُستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا.

وأردف: العمل لا يزال جاريًا لتنفيذ مرحلة ترقيم المباني التي انطلقت يوم الاثنين 9 جمادى الثاني 1441هـ والتي تستغرق 33 يومًا، وتستمر حتى يوم الجمعة 11 رجب 1441هـ.

يُذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"؛ سيوفر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
04:47 PM

مدير "تعداد السعودية" لـ"سبق": 11 ألف مراقب حاليًا في الميدان

كشف أن العمل لا يزال جاريًا لتنفيذ مرحلة ترقيم المباني

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فهد كاملي - جازان
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أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه يتواجد في الميدان حاليًا ما يقارب 11 ألف مراقب يؤدون أعمالهم بكل سلاسة.

وشدد على مشرفي المناطق بضرورة متابعة أعمال مراقبين في هذه المرحلة، والعمل على التجهيزات للمرحلة المقبلة.

وخلال زيارته لمنطقة جازان ووقوفه على آلية سير العمل في المنطقة، قال "الفهيد" لـ"سبق": إن المراقبون يعملون على مقابلة رئيس الأسرة، ووضع ملصق يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسية للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي.

وأضاف: العد الذاتي هو أحد الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تُستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا.

وأردف: العمل لا يزال جاريًا لتنفيذ مرحلة ترقيم المباني التي انطلقت يوم الاثنين 9 جمادى الثاني 1441هـ والتي تستغرق 33 يومًا، وتستمر حتى يوم الجمعة 11 رجب 1441هـ.

يُذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"؛ سيوفر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

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