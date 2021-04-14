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تعرف على اشتراطات تقديم الخدمة للمسنين أثناء الحجر المنزلي

أهمها: تعقيم اليدين وخلو مقدم الخدمة من الأمراض

أوضحت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، ممثلة بمستشفى النور التخصصي، آلية تقديم الرعاية الصحية للمسنين أثناء فترة الحجز المنزلي.

ودعت إلى اتباع اشتراطات مهمة للغاية، مثل: الاهتمام بتعقيم اليدين وتنظيفهما من خلال غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو تعقيمهما بمعقمات لليدين محتوية على مادة الكحول قبل تقديم الرعاية للمسنين وكبار السن.

وشددت على ضرورة خلوّ مقدم الرعاية من الأعراض التنفسية، ولبس الكمامة في حال كان يعاني من أعراض تنفسية، كما يجب تجنب الاختلاط بالمسنين، وعدم تقديم الرعاية لهم في حال كان الشخص يعاني من أعراض تنفسية مشابهة لفيروس كورونا الجديد، أو كان مخالطاً لشخص.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على اشتراطات تقديم الخدمة للمسنين أثناء الحجر المنزلي
سبق

أوضحت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، ممثلة بمستشفى النور التخصصي، آلية تقديم الرعاية الصحية للمسنين أثناء فترة الحجز المنزلي.

ودعت إلى اتباع اشتراطات مهمة للغاية، مثل: الاهتمام بتعقيم اليدين وتنظيفهما من خلال غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو تعقيمهما بمعقمات لليدين محتوية على مادة الكحول قبل تقديم الرعاية للمسنين وكبار السن.

وشددت على ضرورة خلوّ مقدم الرعاية من الأعراض التنفسية، ولبس الكمامة في حال كان يعاني من أعراض تنفسية، كما يجب تجنب الاختلاط بالمسنين، وعدم تقديم الرعاية لهم في حال كان الشخص يعاني من أعراض تنفسية مشابهة لفيروس كورونا الجديد، أو كان مخالطاً لشخص.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:12 PM

تعرف على اشتراطات تقديم الخدمة للمسنين أثناء الحجر المنزلي

أهمها: تعقيم اليدين وخلو مقدم الخدمة من الأمراض

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
3,860

أوضحت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، ممثلة بمستشفى النور التخصصي، آلية تقديم الرعاية الصحية للمسنين أثناء فترة الحجز المنزلي.

ودعت إلى اتباع اشتراطات مهمة للغاية، مثل: الاهتمام بتعقيم اليدين وتنظيفهما من خلال غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو تعقيمهما بمعقمات لليدين محتوية على مادة الكحول قبل تقديم الرعاية للمسنين وكبار السن.

وشددت على ضرورة خلوّ مقدم الرعاية من الأعراض التنفسية، ولبس الكمامة في حال كان يعاني من أعراض تنفسية، كما يجب تجنب الاختلاط بالمسنين، وعدم تقديم الرعاية لهم في حال كان الشخص يعاني من أعراض تنفسية مشابهة لفيروس كورونا الجديد، أو كان مخالطاً لشخص.

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