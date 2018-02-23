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ترقّب لإعلان الجدولة الزمنية للوظائف الإدارية والصحية الأسبوع القادم

متوقع أن تخلو من الوظائف التعليمية

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال الأسبوع القادم، عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي، الحالي 1439/ 1440، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون، من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف في السلالم الأخرى للجهات غير الممكنة من شَغل وظائفها؛ وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قِبَل الجهات الحكومية.

وكانت الأسابيع الثلاثة الماضية قد عُقدت خلالها عدة اجتماعات، وتَخَلّلها تنسيق بين الوزارة والجهات التي تشملها الجدولة ضمن إجراءات واستعدادات اعتمادها؛ وذلك للخروج بأفضل تصور لها، واعتماد الجدولة التي تلبي حاجة تلك الجهات.

ووفقاً للمعلومات الأولية؛ يُتوقع أن تخلو الجدولة الزمنية التي ستعلنها الوزارة من الوظائف التعليمية والوظائف الصحية الخاصة بوزارتيْ التعليم والصحة، عقب إقرار منح الوزارتين ووزارات أخرى، الصلاحيات التي تمكّنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضِمن ميزانيتها؛ وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وهي وزارات (الصحة، التعليم، النقل، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات)، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية كوزارة العدل؛ وذلك وفق الضوابط النظامية المتبعة التي من أبرزها أن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شَغلها في وسائل الإعلام المحلية، وأن تحدد شروط شغل الوظائف؛ وفقاً للمؤهلات المحددة لها بحسب ما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في "الخدمة المدنية"، وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة "الخدمة المدنية" ولوائحها.

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ترقّب لإعلان الجدولة الزمنية للوظائف الإدارية والصحية الأسبوع القادم
سبق

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال الأسبوع القادم، عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي، الحالي 1439/ 1440، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون، من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف في السلالم الأخرى للجهات غير الممكنة من شَغل وظائفها؛ وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قِبَل الجهات الحكومية.

وكانت الأسابيع الثلاثة الماضية قد عُقدت خلالها عدة اجتماعات، وتَخَلّلها تنسيق بين الوزارة والجهات التي تشملها الجدولة ضمن إجراءات واستعدادات اعتمادها؛ وذلك للخروج بأفضل تصور لها، واعتماد الجدولة التي تلبي حاجة تلك الجهات.

ووفقاً للمعلومات الأولية؛ يُتوقع أن تخلو الجدولة الزمنية التي ستعلنها الوزارة من الوظائف التعليمية والوظائف الصحية الخاصة بوزارتيْ التعليم والصحة، عقب إقرار منح الوزارتين ووزارات أخرى، الصلاحيات التي تمكّنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضِمن ميزانيتها؛ وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وهي وزارات (الصحة، التعليم، النقل، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات)، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية كوزارة العدل؛ وذلك وفق الضوابط النظامية المتبعة التي من أبرزها أن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شَغلها في وسائل الإعلام المحلية، وأن تحدد شروط شغل الوظائف؛ وفقاً للمؤهلات المحددة لها بحسب ما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في "الخدمة المدنية"، وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة "الخدمة المدنية" ولوائحها.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
05:43 PM

ترقّب لإعلان الجدولة الزمنية للوظائف الإدارية والصحية الأسبوع القادم

متوقع أن تخلو من الوظائف التعليمية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
30,492

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال الأسبوع القادم، عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي، الحالي 1439/ 1440، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون، من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف في السلالم الأخرى للجهات غير الممكنة من شَغل وظائفها؛ وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قِبَل الجهات الحكومية.

وكانت الأسابيع الثلاثة الماضية قد عُقدت خلالها عدة اجتماعات، وتَخَلّلها تنسيق بين الوزارة والجهات التي تشملها الجدولة ضمن إجراءات واستعدادات اعتمادها؛ وذلك للخروج بأفضل تصور لها، واعتماد الجدولة التي تلبي حاجة تلك الجهات.

ووفقاً للمعلومات الأولية؛ يُتوقع أن تخلو الجدولة الزمنية التي ستعلنها الوزارة من الوظائف التعليمية والوظائف الصحية الخاصة بوزارتيْ التعليم والصحة، عقب إقرار منح الوزارتين ووزارات أخرى، الصلاحيات التي تمكّنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضِمن ميزانيتها؛ وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وهي وزارات (الصحة، التعليم، النقل، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات)، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية كوزارة العدل؛ وذلك وفق الضوابط النظامية المتبعة التي من أبرزها أن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شَغلها في وسائل الإعلام المحلية، وأن تحدد شروط شغل الوظائف؛ وفقاً للمؤهلات المحددة لها بحسب ما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في "الخدمة المدنية"، وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة "الخدمة المدنية" ولوائحها.

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