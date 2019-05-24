فيديو أغرب لصوص.. اقتحموا منزلًا وقاموا بأعجب عمل

تركوا جزءًا واحدًا فقط دون تنظيف

هل يمكن للص أن يدخل منزلًا ويخرج منه خالي الوفاض، هذا ما حدث في منزل في ماساتشوستس؛ بل أكثر من ذلك، حينما قاموا بتنظيفه بشكل كامل كأي شركة نظافة.

فقد قال مالك المنزل نات رومان لصحيفة "بوسطن غلوب": إنه عندما عاد لمنزله في مارلبورو في الخامس عشر من مايو الجاري؛ ليتبين له أن أحدًا ما اقتحم المنزل.

ولاحظ "رومان" (44 عامًا)، أن الأسرّة مرتبة، وكذلك الفرش والسجاجيد نظيفة؛ بل والمرحاض أيضًا.

بل إن اللص أو اللصوص تركوا له هدية؛ إذ صنعوا له زهورًا ورقية طويت بطريقة أوريغامي اليابانية من مناشف المرحاض.

وقد لاحظ الرجل أن جميع أجزاء المنزل نظيفة ومرتبة عدا جزء واحد فقط، هو المطبخ، ربما بسبب وجود حية فيه.

واعتبر الرجل أن ما حدث "غريب ومخيف" واتصل بالشرطة.

وقال السيرجنت دانيل كامبل: إن دائرته لم تسمع عن حوادث اقتحام مشابهة، وإنه ليس هناك مشتبه بهم.

ويقول رومان، إنه ربما ترك باب منزله الخلفي مفتوحًا، ويعتقد أن خدمات التدبير المنزلي ربما توجهت لمنزله عن طريق الخطأ، فيما لم يجد أحد تفسيرًا آخر.