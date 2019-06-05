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في أول أيام العيد .. العثور على طفل مشنوقًا بمنزله بقرية الشرجة غرب عسير

الجهات الأمنية باشرت الحادث.. ومازال البحث جاريًا لمعرفة ملابسات القضية

فتحت السلطات الأمنية بمحافظة محايل عسير ملف التحقيق في قضية العثور على طفل في الرابعة عشرة من العمر وجد مشنوقًا وقد فارق الحياة.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن الطفل وجد معلقًا عند الساعة العاشرة من صباح أمس أول أيام العيد "بهنجر" في منزلهم الواقع في قرية الشرجة غرب عسير وقد فارق الحياة.

وقامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما لاتزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة ملابسات القضية.

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في أول أيام العيد .. العثور على طفل مشنوقًا بمنزله بقرية الشرجة غرب عسير
سبق

فتحت السلطات الأمنية بمحافظة محايل عسير ملف التحقيق في قضية العثور على طفل في الرابعة عشرة من العمر وجد مشنوقًا وقد فارق الحياة.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن الطفل وجد معلقًا عند الساعة العاشرة من صباح أمس أول أيام العيد "بهنجر" في منزلهم الواقع في قرية الشرجة غرب عسير وقد فارق الحياة.

وقامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما لاتزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة ملابسات القضية.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:17 AM

في أول أيام العيد .. العثور على طفل مشنوقًا بمنزله بقرية الشرجة غرب عسير

الجهات الأمنية باشرت الحادث.. ومازال البحث جاريًا لمعرفة ملابسات القضية

A A A
محمد طيران - الرياض
31
47,698

فتحت السلطات الأمنية بمحافظة محايل عسير ملف التحقيق في قضية العثور على طفل في الرابعة عشرة من العمر وجد مشنوقًا وقد فارق الحياة.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن الطفل وجد معلقًا عند الساعة العاشرة من صباح أمس أول أيام العيد "بهنجر" في منزلهم الواقع في قرية الشرجة غرب عسير وقد فارق الحياة.

وقامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما لاتزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة ملابسات القضية.

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