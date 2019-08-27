خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل ‏‎‏‎164952‎‏ إصابة مؤكّدة و‎1229‎‏ وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎164952‎‏ إصابة جديدة ‏بفيروس كورونا المستجد، و‏‏‎1229‎‏ ‏حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية ‏منها، إلى أن ‏عدد ‏الإصابات بالفيروس بلغ ‏‎38.341.339‎‏ إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات‏‎ 631440‎‏ وفاة.