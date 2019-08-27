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"الصحة": تسجيل 244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل ‏‎‏‎164952‎‏ إصابة مؤكّدة و‎1229‎‏ وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎164952‎‏ إصابة جديدة ‏بفيروس كورونا المستجد، و‏‏‎1229‎‏ ‏حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية ‏منها، إلى أن ‏عدد ‏الإصابات بالفيروس بلغ ‏‎38.341.339‎‏ إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات‏‎ 631440‎‏ وفاة.

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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل ‏‎‏‎164952‎‏ إصابة مؤكّدة و‎1229‎‏ وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎164952‎‏ إصابة جديدة ‏بفيروس كورونا المستجد، و‏‏‎1229‎‏ ‏حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية ‏منها، إلى أن ‏عدد ‏الإصابات بالفيروس بلغ ‏‎38.341.339‎‏ إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات‏‎ 631440‎‏ وفاة.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
01:11 PM

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل ‏‎‏‎164952‎‏ إصابة مؤكّدة و‎1229‎‏ وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎164952‎‏ إصابة جديدة ‏بفيروس كورونا المستجد، و‏‏‎1229‎‏ ‏حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية ‏منها، إلى أن ‏عدد ‏الإصابات بالفيروس بلغ ‏‎38.341.339‎‏ إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات‏‎ 631440‎‏ وفاة.

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