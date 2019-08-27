خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 164952 إصابة مؤكّدة و1229 وفاة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1229 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 38.341.339 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 631440 وفاة.
خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 164952 إصابة مؤكّدة و1229 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-27
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1229 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 38.341.339 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 631440 وفاة.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
01:11 PM
خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 164952 إصابة مؤكّدة و1229 وفاة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1229 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 38.341.339 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 631440 وفاة.