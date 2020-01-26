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أحدها استهدف سفارة واشنطن.. إطلاق 5 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

أمرت العاملين فيها بالاحتماء في الأماكن المخصصة

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية بسقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم (الأحد).


وأوضحت الخلية أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، دون أن يسفر عن وقوع خسائر.

ونقل "روسيا اليوم" عن مصدر أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار إثر سقوط الصواريخ.

وذكر أن مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة للحماية.

العراق المنطقة الخضراء في بغداد خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية صواريخ كاتيوشا السفارة الأمريكية في بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أحدها استهدف سفارة واشنطن.. إطلاق 5 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد
سبق

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية بسقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم (الأحد).


وأوضحت الخلية أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، دون أن يسفر عن وقوع خسائر.

ونقل "روسيا اليوم" عن مصدر أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار إثر سقوط الصواريخ.

وذكر أن مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة للحماية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
09:34 PM

أحدها استهدف سفارة واشنطن.. إطلاق 5 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

أمرت العاملين فيها بالاحتماء في الأماكن المخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,211

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية بسقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم (الأحد).


وأوضحت الخلية أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، دون أن يسفر عن وقوع خسائر.

ونقل "روسيا اليوم" عن مصدر أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار إثر سقوط الصواريخ.

وذكر أن مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة للحماية.

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