أحدها استهدف سفارة واشنطن.. إطلاق 5 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

أمرت العاملين فيها بالاحتماء في الأماكن المخصصة

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية بسقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم (الأحد).



وأوضحت الخلية أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، دون أن يسفر عن وقوع خسائر.

ونقل "روسيا اليوم" عن مصدر أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار إثر سقوط الصواريخ.

وذكر أن مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة للحماية.