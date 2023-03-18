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الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

كشفت أن العدد الإجمالي للإصابات 44 حالة

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 44 إصابة.

وقال "ملحم"، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله: الإصابات الجديدة التي ظهرت الليلة الماضية في بيت ساحور كانت نتيجة عدم الالتزام بالحجر البيتي.

وطالَبَ بالتعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية؛ مؤكدًا أن 402 عينة ظهرت نتيجتها سلبيةً.

الحكومة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

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الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 44 إصابة.

وقال "ملحم"، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله: الإصابات الجديدة التي ظهرت الليلة الماضية في بيت ساحور كانت نتيجة عدم الالتزام بالحجر البيتي.

وطالَبَ بالتعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية؛ مؤكدًا أن 402 عينة ظهرت نتيجتها سلبيةً.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:09 PM

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

كشفت أن العدد الإجمالي للإصابات 44 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 44 إصابة.

وقال "ملحم"، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله: الإصابات الجديدة التي ظهرت الليلة الماضية في بيت ساحور كانت نتيجة عدم الالتزام بالحجر البيتي.

وطالَبَ بالتعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية؛ مؤكدًا أن 402 عينة ظهرت نتيجتها سلبيةً.

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