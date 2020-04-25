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"التنمية الاجتماعية" تشدِّد على منع تصوير المستفيدين من الإعانات الخيرية

حفظًا لخصوصيتهم وحقوقهم.. والمنع يشمل المسوِّقين لأعمال تلك الجهات

وجَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدم تصوير المستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات بأشكالها كافة؛ وذلك حفاظًا على خصوصيتهم وحقوقهم.

جاء ذلك في تعميم اطلعت "سبق" عليه، وتضمن التشديد على أهمية حفظ حقوق المستفيدين دائمًا، وفي كل وقت، ومن ذلك عدم تصويرهم ونشر ذلك في وسائل الإعلام، أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات. ويشمل ذلك المسوِّقين من الأفراد أو المؤسسات التي يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة.

وأضافت بأنه يمكن الاكتفاء بتصوير المنتجات والمواد التموينية المقدَّمة لهم فقط.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق المستفيدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التنمية الاجتماعية" تشدِّد على منع تصوير المستفيدين من الإعانات الخيرية
سبق

وجَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدم تصوير المستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات بأشكالها كافة؛ وذلك حفاظًا على خصوصيتهم وحقوقهم.

جاء ذلك في تعميم اطلعت "سبق" عليه، وتضمن التشديد على أهمية حفظ حقوق المستفيدين دائمًا، وفي كل وقت، ومن ذلك عدم تصويرهم ونشر ذلك في وسائل الإعلام، أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات. ويشمل ذلك المسوِّقين من الأفراد أو المؤسسات التي يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة.

وأضافت بأنه يمكن الاكتفاء بتصوير المنتجات والمواد التموينية المقدَّمة لهم فقط.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:40 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:09 AM

"التنمية الاجتماعية" تشدِّد على منع تصوير المستفيدين من الإعانات الخيرية

حفظًا لخصوصيتهم وحقوقهم.. والمنع يشمل المسوِّقين لأعمال تلك الجهات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
9,099

وجَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدم تصوير المستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات بأشكالها كافة؛ وذلك حفاظًا على خصوصيتهم وحقوقهم.

جاء ذلك في تعميم اطلعت "سبق" عليه، وتضمن التشديد على أهمية حفظ حقوق المستفيدين دائمًا، وفي كل وقت، ومن ذلك عدم تصويرهم ونشر ذلك في وسائل الإعلام، أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات. ويشمل ذلك المسوِّقين من الأفراد أو المؤسسات التي يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة.

وأضافت بأنه يمكن الاكتفاء بتصوير المنتجات والمواد التموينية المقدَّمة لهم فقط.

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