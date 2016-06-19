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"الفهيد" يتفقد الاستعدادات التدريبية في "تقنية جدة"

أكد أهمية جاهزية كل المرافق وتأمين جميع المتطلبات

زار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الكلية التقنية بجدة، واطلع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالفصل التدريبي الصيفي الجاري، وكذلك الإعدادات الخاصة بالفصل التدريبي الأول للعام القادم.

واستهدفت الزيارة التأكد من جاهزية المرافق التدريبية والورش والمعامل وكل مكونات العملية التدريبية.

وبحث "الفهيد" الخطط التنفيذية للأقسام التدريبية والإدارات، ووجّه بأهمية تذليل كل المعوقات وتسخير كل الإمكانات والخدمات للمتدربين والعمل بشكل متواصل؛ لضمان جاهزية الورش والمعامل والمرافق الخدمية ووسائل الأمن والسلامة، مشدداً على ضرورة توفير جميع المتطلبات.

من جانبه، أعرب المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية عن سعادته بهذه الزيارة، وقال: الكلية التقنية بجدة ستواصل دورها في تعزيز البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين ومواصلة دورها نحو تطوير سبل التعاون مع قطاعات الأعمال.

وأضاف: ستعمل الكلية على توفير بيئة تدريبية متكاملة وتواصل دورها في تقديم محتوى تدريبي بكفاءة عالية.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سعيد الزبيدي.

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"الفهيد" يتفقد الاستعدادات التدريبية في "تقنية جدة"
سبق

زار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الكلية التقنية بجدة، واطلع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالفصل التدريبي الصيفي الجاري، وكذلك الإعدادات الخاصة بالفصل التدريبي الأول للعام القادم.

واستهدفت الزيارة التأكد من جاهزية المرافق التدريبية والورش والمعامل وكل مكونات العملية التدريبية.

وبحث "الفهيد" الخطط التنفيذية للأقسام التدريبية والإدارات، ووجّه بأهمية تذليل كل المعوقات وتسخير كل الإمكانات والخدمات للمتدربين والعمل بشكل متواصل؛ لضمان جاهزية الورش والمعامل والمرافق الخدمية ووسائل الأمن والسلامة، مشدداً على ضرورة توفير جميع المتطلبات.

من جانبه، أعرب المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية عن سعادته بهذه الزيارة، وقال: الكلية التقنية بجدة ستواصل دورها في تعزيز البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين ومواصلة دورها نحو تطوير سبل التعاون مع قطاعات الأعمال.

وأضاف: ستعمل الكلية على توفير بيئة تدريبية متكاملة وتواصل دورها في تقديم محتوى تدريبي بكفاءة عالية.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سعيد الزبيدي.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
03:25 PM

"الفهيد" يتفقد الاستعدادات التدريبية في "تقنية جدة"

أكد أهمية جاهزية كل المرافق وتأمين جميع المتطلبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الكلية التقنية بجدة، واطلع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالفصل التدريبي الصيفي الجاري، وكذلك الإعدادات الخاصة بالفصل التدريبي الأول للعام القادم.

واستهدفت الزيارة التأكد من جاهزية المرافق التدريبية والورش والمعامل وكل مكونات العملية التدريبية.

وبحث "الفهيد" الخطط التنفيذية للأقسام التدريبية والإدارات، ووجّه بأهمية تذليل كل المعوقات وتسخير كل الإمكانات والخدمات للمتدربين والعمل بشكل متواصل؛ لضمان جاهزية الورش والمعامل والمرافق الخدمية ووسائل الأمن والسلامة، مشدداً على ضرورة توفير جميع المتطلبات.

من جانبه، أعرب المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية عن سعادته بهذه الزيارة، وقال: الكلية التقنية بجدة ستواصل دورها في تعزيز البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين ومواصلة دورها نحو تطوير سبل التعاون مع قطاعات الأعمال.

وأضاف: ستعمل الكلية على توفير بيئة تدريبية متكاملة وتواصل دورها في تقديم محتوى تدريبي بكفاءة عالية.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سعيد الزبيدي.

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