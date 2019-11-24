وزارة الخارجية: بفخر واعتزاز.. ممثل الوطن يحقق كأس آسيا
احتفل حساب وزارة الخارجية السعودية بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا.
وكتب الحساب مغرداً: "بفخر واعتزاز، كرة القدم السعودية تحقق إنجازاً دولياً بفوز ممثل المملكة العربية السعودية نادي الهلال بكأس دوري أبطال آسيا 2019".
وكان الهلال قد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.
وزارة الخارجية
الهلال
الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا
وزارة الخارجية: بفخر واعتزاز.. ممثل الوطن يحقق كأس آسيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-24
احتفل حساب وزارة الخارجية السعودية بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا.
وكتب الحساب مغرداً: "بفخر واعتزاز، كرة القدم السعودية تحقق إنجازاً دولياً بفوز ممثل المملكة العربية السعودية نادي الهلال بكأس دوري أبطال آسيا 2019".
وكان الهلال قد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
07:12 PM
وزارة الخارجية: بفخر واعتزاز.. ممثل الوطن يحقق كأس آسيا
احتفل حساب وزارة الخارجية السعودية بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا.
وكتب الحساب مغرداً: "بفخر واعتزاز، كرة القدم السعودية تحقق إنجازاً دولياً بفوز ممثل المملكة العربية السعودية نادي الهلال بكأس دوري أبطال آسيا 2019".
وكان الهلال قد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.