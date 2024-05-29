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وزير الإعلام يقيم مأدبة إفطار للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم الثلاث

أكد على أهمية الإعلام ورسالته المؤثرة في بناء المجتمع ودوره في تبادل المعلومات

أقام وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مأدبة إفطار رمضاني للإعلاميين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، الذين يمثلون وسائل الإعلام المختلفة المشاركين في تغطية أعمال القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، في مقر بيت نصيف الأثري بمدينة جدة التاريخية.

وتبادل وزير الإعلام مع الإعلاميين الأحاديث الودية حول أهمية الإعلام ورسالته المؤثرة في بناء المجتمع، إلى جانب دوره في تبادل المعلومات الموضوعية بين المجتمعات كافة بمختلف لغاتهم وأجناسهم على امتداد البعد الجغرافي الواسع، ونقلهم للأحداث بكل موضوعية.

حضر المأدبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية، ووكالات الأنباء، وكتاب الرأي، والمفكرين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية بشقيها التقليدي والإلكتروني.

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وزير الإعلام يقيم مأدبة إفطار للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم الثلاث
سبق

أقام وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مأدبة إفطار رمضاني للإعلاميين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، الذين يمثلون وسائل الإعلام المختلفة المشاركين في تغطية أعمال القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، في مقر بيت نصيف الأثري بمدينة جدة التاريخية.

وتبادل وزير الإعلام مع الإعلاميين الأحاديث الودية حول أهمية الإعلام ورسالته المؤثرة في بناء المجتمع، إلى جانب دوره في تبادل المعلومات الموضوعية بين المجتمعات كافة بمختلف لغاتهم وأجناسهم على امتداد البعد الجغرافي الواسع، ونقلهم للأحداث بكل موضوعية.

حضر المأدبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية، ووكالات الأنباء، وكتاب الرأي، والمفكرين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية بشقيها التقليدي والإلكتروني.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
09:31 PM

وزير الإعلام يقيم مأدبة إفطار للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم الثلاث

أكد على أهمية الإعلام ورسالته المؤثرة في بناء المجتمع ودوره في تبادل المعلومات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أقام وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مأدبة إفطار رمضاني للإعلاميين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، الذين يمثلون وسائل الإعلام المختلفة المشاركين في تغطية أعمال القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، في مقر بيت نصيف الأثري بمدينة جدة التاريخية.

وتبادل وزير الإعلام مع الإعلاميين الأحاديث الودية حول أهمية الإعلام ورسالته المؤثرة في بناء المجتمع، إلى جانب دوره في تبادل المعلومات الموضوعية بين المجتمعات كافة بمختلف لغاتهم وأجناسهم على امتداد البعد الجغرافي الواسع، ونقلهم للأحداث بكل موضوعية.

حضر المأدبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية، ووكالات الأنباء، وكتاب الرأي، والمفكرين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية بشقيها التقليدي والإلكتروني.

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