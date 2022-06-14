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رغم "كورونا".. 610 مبتعثين ومبتعثات من جامعة جازان يواصلون دراستهم بالخارج

تم الرد على 487 طلبًا واستفسارًا و93 رسالة لتعديل توقيت البعثة

رغم أزمة جائحة كورونا العالمية إلا أن مبتعثي ومبتعثات جامعة جازان في مختلف دول العالم واصلوا تميزهم البحثي والعلمي، وعكسوا الصورة المشرفة لأبناء الوطن.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين، إن الجامعة وبدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبتوجيهات ومتابعة شخصية من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ سخرت إمكاناتها لخدمة مبتعثيها وتقديم الدعم والعناية لأكثر من 610 مبتعثين ومبتعثات بعد انتشار جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاستشارة والمساعدة لهم لإتمام دراستهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في 16 دولة.

وبدوره، أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله موسى، أن إدارة الجامعة تفخر بمبتعثيها، وعملت على التواصل معهم منذ بداية جائحة كورونا، للاطمئنان على سلامتهم، إلى جانب اعتماد الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، والتأكد من عدم إيقاف تأمينهم الصحي في دول البعثات، إضافة إلى فتح خط ساخن طوال اليوم للاستفسارات والطلبات.

وأضاف أنه تم الرد على أكثر من 487 طلبًا واستفسارًا من قبل المبتعثين، وأكثر من 93 طلبًا لتعديل توقيت البعثة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم "كورونا".. 610 مبتعثين ومبتعثات من جامعة جازان يواصلون دراستهم بالخارج
سبق

رغم أزمة جائحة كورونا العالمية إلا أن مبتعثي ومبتعثات جامعة جازان في مختلف دول العالم واصلوا تميزهم البحثي والعلمي، وعكسوا الصورة المشرفة لأبناء الوطن.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين، إن الجامعة وبدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبتوجيهات ومتابعة شخصية من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ سخرت إمكاناتها لخدمة مبتعثيها وتقديم الدعم والعناية لأكثر من 610 مبتعثين ومبتعثات بعد انتشار جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاستشارة والمساعدة لهم لإتمام دراستهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في 16 دولة.

وبدوره، أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله موسى، أن إدارة الجامعة تفخر بمبتعثيها، وعملت على التواصل معهم منذ بداية جائحة كورونا، للاطمئنان على سلامتهم، إلى جانب اعتماد الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، والتأكد من عدم إيقاف تأمينهم الصحي في دول البعثات، إضافة إلى فتح خط ساخن طوال اليوم للاستفسارات والطلبات.

وأضاف أنه تم الرد على أكثر من 487 طلبًا واستفسارًا من قبل المبتعثين، وأكثر من 93 طلبًا لتعديل توقيت البعثة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
07:12 PM

رغم "كورونا".. 610 مبتعثين ومبتعثات من جامعة جازان يواصلون دراستهم بالخارج

تم الرد على 487 طلبًا واستفسارًا و93 رسالة لتعديل توقيت البعثة

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فهد كاملي - جازان
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رغم أزمة جائحة كورونا العالمية إلا أن مبتعثي ومبتعثات جامعة جازان في مختلف دول العالم واصلوا تميزهم البحثي والعلمي، وعكسوا الصورة المشرفة لأبناء الوطن.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين، إن الجامعة وبدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبتوجيهات ومتابعة شخصية من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ سخرت إمكاناتها لخدمة مبتعثيها وتقديم الدعم والعناية لأكثر من 610 مبتعثين ومبتعثات بعد انتشار جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاستشارة والمساعدة لهم لإتمام دراستهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في 16 دولة.

وبدوره، أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله موسى، أن إدارة الجامعة تفخر بمبتعثيها، وعملت على التواصل معهم منذ بداية جائحة كورونا، للاطمئنان على سلامتهم، إلى جانب اعتماد الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، والتأكد من عدم إيقاف تأمينهم الصحي في دول البعثات، إضافة إلى فتح خط ساخن طوال اليوم للاستفسارات والطلبات.

وأضاف أنه تم الرد على أكثر من 487 طلبًا واستفسارًا من قبل المبتعثين، وأكثر من 93 طلبًا لتعديل توقيت البعثة.

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