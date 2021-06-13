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حساب "الشؤون الإسلامية" بالإنجليزية يواكب جهود الوزارة التوعوية منذ بدء "كورونا"

أكثر من 100 تغريدة تضمنت قرارات وتعليمات ونصائح بضرورة الإجراءات الاحترازية

واكب حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باللغة الإنجليزية بمنصة "تويتر" القرارات والتعليمات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة منذ تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم، وخصوصاً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطنين والمقيمين ومرتادي بيوت الله في إطار رسالتها الإعلامية التوعوية لغير الناطقين بالعربية .

ونشرت الوزارة أكثر من 100 تغريدة توعوية وإرشادية وإخبارية لتوقي فيروس كورونا، والجهود التي بذلتها المملكة في سبيل المحافظة على سلامة مرتادي بيوت الله بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل وبعد غلق المساجد وإعادة فتحها.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أطلقت قبل عام حسابها باللغة الإنجليزية ليكون نافذة لأخبار الوزارة وأنشطتها وفعالياتها في فروعها داخلياً وخارجياً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب "الشؤون الإسلامية" بالإنجليزية يواكب جهود الوزارة التوعوية منذ بدء "كورونا"
سبق

واكب حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باللغة الإنجليزية بمنصة "تويتر" القرارات والتعليمات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة منذ تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم، وخصوصاً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطنين والمقيمين ومرتادي بيوت الله في إطار رسالتها الإعلامية التوعوية لغير الناطقين بالعربية .

ونشرت الوزارة أكثر من 100 تغريدة توعوية وإرشادية وإخبارية لتوقي فيروس كورونا، والجهود التي بذلتها المملكة في سبيل المحافظة على سلامة مرتادي بيوت الله بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل وبعد غلق المساجد وإعادة فتحها.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أطلقت قبل عام حسابها باللغة الإنجليزية ليكون نافذة لأخبار الوزارة وأنشطتها وفعالياتها في فروعها داخلياً وخارجياً.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:06 PM

حساب "الشؤون الإسلامية" بالإنجليزية يواكب جهود الوزارة التوعوية منذ بدء "كورونا"

أكثر من 100 تغريدة تضمنت قرارات وتعليمات ونصائح بضرورة الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واكب حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باللغة الإنجليزية بمنصة "تويتر" القرارات والتعليمات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة منذ تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم، وخصوصاً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطنين والمقيمين ومرتادي بيوت الله في إطار رسالتها الإعلامية التوعوية لغير الناطقين بالعربية .

ونشرت الوزارة أكثر من 100 تغريدة توعوية وإرشادية وإخبارية لتوقي فيروس كورونا، والجهود التي بذلتها المملكة في سبيل المحافظة على سلامة مرتادي بيوت الله بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل وبعد غلق المساجد وإعادة فتحها.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أطلقت قبل عام حسابها باللغة الإنجليزية ليكون نافذة لأخبار الوزارة وأنشطتها وفعالياتها في فروعها داخلياً وخارجياً.

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