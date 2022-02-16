النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشار أردني لـ"سبق": إيران و"حزب الله" يُعيدان إحياء الصنم "هُبَل" في جنوب لبنان

بعد فيديو إزاحة الستار عن "تمثال سليماني"  في منطقة مارون الراسقرب

أكد المُستشار والمُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، أن إيران و"حزب الله" اللبُناني أعادا إحياء صَنَمْ الشِرْك بالله (هُبَلْ) من جديد في الجنوب اللبناني، في إشارة مُباشرة إلى تمثال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق المجرم والإرهابي قاسم سُليماني، والذي أزيح عنه السِتار في منطقة (مارون) الراسقرب.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، أكد فيه أن رسول البشرية مُحمّد -صلّى الله عليه وسلّم- حطّم الأصنام قبل ما يزيد على 1400 عامٍ في المسجد الحرام في مكّة المُكرّمة، لتأتي بعد ذلك إيران وذراعها في الجرائم والإرهاب (حزب الله) اللبناني، ويبنيان صَنَمَاً يُشير بإصبع (الشِرك بالله) تجاه بيت المقدس المُحتل ثالث الحرمين الشريفين.

وقال المُستشار "الملكاوي" إن (أوثان) نظام وملالي إيران موجودون في إيران والعِراق وسوريا واليمن ولُبنان وأفغانستان وقطاع غزة وبعض الدول العربية والعديد من بلاد العالم، عبر التنظيمات الفارسية الإرهابية وفي مُقدمتها حزب الله والحشد الشعبي والحوثيون، والتي تفتك بإخواننا المُسلمين سُنّة وشيعة.

ولفت إلى أن العِراق هو أكبر دليل على أن إيران مُستعدة لتدير العِراق والقضاء على كُلّ العِراقيين الشيعة والسُنّة حتى تواصل احتلالها لهذه الدولة العربية العريقة، التي كانت بوابة الفتح الإسلامي لبلاد فارس.

وأضاف أن (سُليماني) الذي ارتكب مجازر بشرية فارسية بشعة بحق المُسلمين في العِراق وسوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى المُسلمين العرب في إقليم (الأحواز) لم يجرؤ طوال حياته على أن يُطلق رصاصة واحدة تجاه (القدس) المُحتلة، رغم أنه كان يُسمّى زوراً وبُهتاناً وإفكاً بقائد فيلق القدس، الذي حارب في كّل مكان في العالم إلا على أرض القدس.

وانتقد المُستشار "الملكاوي" ضعف المؤسسات اللبنانية الرئاسية والحكومية والنيابية والأمنية التي سمحت لحزب الله اللُبناني أن يتمادي في غَيّه ويستولي على قرارات الدولة والتي آخرها بناء تمثالٍ لشخصٍ إيراني فارسي على أرض لبنان العربية.

وتساءل: "هل يُمكن اعتبار لُبنان بإسلامها ومسيحيتها وعروبتها دولة تتبع حالياً ولاية الفقيه في (طهران وقُمّ) في ظل تَنمّر حزب الله ورئيسه حسن نصر الله على الدولة اللبنانية بقوّة السلاح وإقحامها في حروب وخلافات سياسية وأمنية مع العديد من دول المنطقة؟".

وتساءل المستشار "الملكاوي" في ختام تصريحه لـ"سبق": "ألم يكتفِ اللبنانيون من استخاف حزب الله وحسن نصر الله بهم بعدما جعل من قصة ملك الموت (عليه السلام) والمُجرم والإرهابي قاسم سُليماني التي رواها قبل عدة أيام إساءة للدين الإسلامي ولعقول المُسلمين، ومثاراً للسخرية والاشمئزاز من طريقة التفكير الغبية التي تحدّث بها!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشار أردني لـ"سبق": إيران و"حزب الله" يُعيدان إحياء الصنم "هُبَل" في جنوب لبنان
سبق

أكد المُستشار والمُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، أن إيران و"حزب الله" اللبُناني أعادا إحياء صَنَمْ الشِرْك بالله (هُبَلْ) من جديد في الجنوب اللبناني، في إشارة مُباشرة إلى تمثال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق المجرم والإرهابي قاسم سُليماني، والذي أزيح عنه السِتار في منطقة (مارون) الراسقرب.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، أكد فيه أن رسول البشرية مُحمّد -صلّى الله عليه وسلّم- حطّم الأصنام قبل ما يزيد على 1400 عامٍ في المسجد الحرام في مكّة المُكرّمة، لتأتي بعد ذلك إيران وذراعها في الجرائم والإرهاب (حزب الله) اللبناني، ويبنيان صَنَمَاً يُشير بإصبع (الشِرك بالله) تجاه بيت المقدس المُحتل ثالث الحرمين الشريفين.

وقال المُستشار "الملكاوي" إن (أوثان) نظام وملالي إيران موجودون في إيران والعِراق وسوريا واليمن ولُبنان وأفغانستان وقطاع غزة وبعض الدول العربية والعديد من بلاد العالم، عبر التنظيمات الفارسية الإرهابية وفي مُقدمتها حزب الله والحشد الشعبي والحوثيون، والتي تفتك بإخواننا المُسلمين سُنّة وشيعة.

ولفت إلى أن العِراق هو أكبر دليل على أن إيران مُستعدة لتدير العِراق والقضاء على كُلّ العِراقيين الشيعة والسُنّة حتى تواصل احتلالها لهذه الدولة العربية العريقة، التي كانت بوابة الفتح الإسلامي لبلاد فارس.

وأضاف أن (سُليماني) الذي ارتكب مجازر بشرية فارسية بشعة بحق المُسلمين في العِراق وسوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى المُسلمين العرب في إقليم (الأحواز) لم يجرؤ طوال حياته على أن يُطلق رصاصة واحدة تجاه (القدس) المُحتلة، رغم أنه كان يُسمّى زوراً وبُهتاناً وإفكاً بقائد فيلق القدس، الذي حارب في كّل مكان في العالم إلا على أرض القدس.

وانتقد المُستشار "الملكاوي" ضعف المؤسسات اللبنانية الرئاسية والحكومية والنيابية والأمنية التي سمحت لحزب الله اللُبناني أن يتمادي في غَيّه ويستولي على قرارات الدولة والتي آخرها بناء تمثالٍ لشخصٍ إيراني فارسي على أرض لبنان العربية.

وتساءل: "هل يُمكن اعتبار لُبنان بإسلامها ومسيحيتها وعروبتها دولة تتبع حالياً ولاية الفقيه في (طهران وقُمّ) في ظل تَنمّر حزب الله ورئيسه حسن نصر الله على الدولة اللبنانية بقوّة السلاح وإقحامها في حروب وخلافات سياسية وأمنية مع العديد من دول المنطقة؟".

وتساءل المستشار "الملكاوي" في ختام تصريحه لـ"سبق": "ألم يكتفِ اللبنانيون من استخاف حزب الله وحسن نصر الله بهم بعدما جعل من قصة ملك الموت (عليه السلام) والمُجرم والإرهابي قاسم سُليماني التي رواها قبل عدة أيام إساءة للدين الإسلامي ولعقول المُسلمين، ومثاراً للسخرية والاشمئزاز من طريقة التفكير الغبية التي تحدّث بها!".

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
06:35 PM

مستشار أردني لـ"سبق": إيران و"حزب الله" يُعيدان إحياء الصنم "هُبَل" في جنوب لبنان

بعد فيديو إزاحة الستار عن "تمثال سليماني"  في منطقة مارون الراسقرب

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
6,648

أكد المُستشار والمُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، أن إيران و"حزب الله" اللبُناني أعادا إحياء صَنَمْ الشِرْك بالله (هُبَلْ) من جديد في الجنوب اللبناني، في إشارة مُباشرة إلى تمثال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق المجرم والإرهابي قاسم سُليماني، والذي أزيح عنه السِتار في منطقة (مارون) الراسقرب.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، أكد فيه أن رسول البشرية مُحمّد -صلّى الله عليه وسلّم- حطّم الأصنام قبل ما يزيد على 1400 عامٍ في المسجد الحرام في مكّة المُكرّمة، لتأتي بعد ذلك إيران وذراعها في الجرائم والإرهاب (حزب الله) اللبناني، ويبنيان صَنَمَاً يُشير بإصبع (الشِرك بالله) تجاه بيت المقدس المُحتل ثالث الحرمين الشريفين.

وقال المُستشار "الملكاوي" إن (أوثان) نظام وملالي إيران موجودون في إيران والعِراق وسوريا واليمن ولُبنان وأفغانستان وقطاع غزة وبعض الدول العربية والعديد من بلاد العالم، عبر التنظيمات الفارسية الإرهابية وفي مُقدمتها حزب الله والحشد الشعبي والحوثيون، والتي تفتك بإخواننا المُسلمين سُنّة وشيعة.

ولفت إلى أن العِراق هو أكبر دليل على أن إيران مُستعدة لتدير العِراق والقضاء على كُلّ العِراقيين الشيعة والسُنّة حتى تواصل احتلالها لهذه الدولة العربية العريقة، التي كانت بوابة الفتح الإسلامي لبلاد فارس.

وأضاف أن (سُليماني) الذي ارتكب مجازر بشرية فارسية بشعة بحق المُسلمين في العِراق وسوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى المُسلمين العرب في إقليم (الأحواز) لم يجرؤ طوال حياته على أن يُطلق رصاصة واحدة تجاه (القدس) المُحتلة، رغم أنه كان يُسمّى زوراً وبُهتاناً وإفكاً بقائد فيلق القدس، الذي حارب في كّل مكان في العالم إلا على أرض القدس.

وانتقد المُستشار "الملكاوي" ضعف المؤسسات اللبنانية الرئاسية والحكومية والنيابية والأمنية التي سمحت لحزب الله اللُبناني أن يتمادي في غَيّه ويستولي على قرارات الدولة والتي آخرها بناء تمثالٍ لشخصٍ إيراني فارسي على أرض لبنان العربية.

وتساءل: "هل يُمكن اعتبار لُبنان بإسلامها ومسيحيتها وعروبتها دولة تتبع حالياً ولاية الفقيه في (طهران وقُمّ) في ظل تَنمّر حزب الله ورئيسه حسن نصر الله على الدولة اللبنانية بقوّة السلاح وإقحامها في حروب وخلافات سياسية وأمنية مع العديد من دول المنطقة؟".

وتساءل المستشار "الملكاوي" في ختام تصريحه لـ"سبق": "ألم يكتفِ اللبنانيون من استخاف حزب الله وحسن نصر الله بهم بعدما جعل من قصة ملك الموت (عليه السلام) والمُجرم والإرهابي قاسم سُليماني التي رواها قبل عدة أيام إساءة للدين الإسلامي ولعقول المُسلمين، ومثاراً للسخرية والاشمئزاز من طريقة التفكير الغبية التي تحدّث بها!".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,629
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,325
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,720

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة