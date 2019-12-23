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تقرير إنجليزي: نجم برشلونة يقترب من نيوكاسل

ضمن مساعٍ لضمه في يناير

أعلن الصحفي الرياضي المشهور، فابريزيو رومانو، عن محاولات حثيثة من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لضم أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني.

وطبقًا للمعلومات الصادرة من رومانو، فقد تواصل مسؤولو نادي نيوكاسل يونايتد مع وكيل أعمال اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، في الأسابيع الماضية من أجل الانضمام إلى الفريق في يناير.

ورغم ذلك يقول "رومانو" أن هناك تفاؤلًا في نادي برشلونة، بالقدرة على تمديد عقد اللاعب قريباً، رغم ازدياد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويخوض عثمان ديمبيلي موسمه الخامس مع نادي برشلونة، ومن المقرر أن ينتهي عقده في الصيف القادم.

يذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد يسعى بعد إدارته الجديدة إلى تدعيم الفريق بشكل مميز .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تقرير إنجليزي: نجم برشلونة يقترب من نيوكاسل
سبق

أعلن الصحفي الرياضي المشهور، فابريزيو رومانو، عن محاولات حثيثة من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لضم أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني.

وطبقًا للمعلومات الصادرة من رومانو، فقد تواصل مسؤولو نادي نيوكاسل يونايتد مع وكيل أعمال اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، في الأسابيع الماضية من أجل الانضمام إلى الفريق في يناير.

ورغم ذلك يقول "رومانو" أن هناك تفاؤلًا في نادي برشلونة، بالقدرة على تمديد عقد اللاعب قريباً، رغم ازدياد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويخوض عثمان ديمبيلي موسمه الخامس مع نادي برشلونة، ومن المقرر أن ينتهي عقده في الصيف القادم.

يذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد يسعى بعد إدارته الجديدة إلى تدعيم الفريق بشكل مميز .

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
03:29 PM

تقرير إنجليزي: نجم برشلونة يقترب من نيوكاسل

ضمن مساعٍ لضمه في يناير

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محمد البقمي - الرياض
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أعلن الصحفي الرياضي المشهور، فابريزيو رومانو، عن محاولات حثيثة من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لضم أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني.

وطبقًا للمعلومات الصادرة من رومانو، فقد تواصل مسؤولو نادي نيوكاسل يونايتد مع وكيل أعمال اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، في الأسابيع الماضية من أجل الانضمام إلى الفريق في يناير.

ورغم ذلك يقول "رومانو" أن هناك تفاؤلًا في نادي برشلونة، بالقدرة على تمديد عقد اللاعب قريباً، رغم ازدياد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويخوض عثمان ديمبيلي موسمه الخامس مع نادي برشلونة، ومن المقرر أن ينتهي عقده في الصيف القادم.

يذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد يسعى بعد إدارته الجديدة إلى تدعيم الفريق بشكل مميز .

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