الصومال: انفجار يخلف 8 قتلى على الأقل و14 مصابًا

استهدف قاعدة عسكرية بمقديشو

قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، وأُصيب 14 آخرون، اليوم السبت، في انفجار هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قُرب ملعب رياضي.

ونقلت "رويترز" عن عبدالله محمد، وهو ضابط بالجيش برتبة رائد، أن الانفجار نُفِّذ بسيارة ملغومة في الأغلب.