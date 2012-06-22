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"الصحة": تسجيل 1212 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1510 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، تسجيل 1212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 475403 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1510 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 457128 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7691 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10584 والحالات الحرجة 1489 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 1212 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1510 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، تسجيل 1212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 475403 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1510 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 457128 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7691 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10584 والحالات الحرجة 1489 حالة.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
03:41 PM
اخر تعديل
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
07:18 AM

"الصحة": تسجيل 1212 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1510 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
12,481

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، تسجيل 1212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 475403 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1510 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 457128 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7691 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10584 والحالات الحرجة 1489 حالة.

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