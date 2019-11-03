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"تداول" ترحب بإعلان "أرامكو".. "الحصان": جاهزون لأكبر طرح في تاريخ الأسواق المالية

قال: علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية

رحّبت السوق المالية السعودية "تداول" بإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن اعتزامها طرح أسهمها والإدراج في السوق الرئيسية، مؤكدةً جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لـ"تداول": "نحن فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها، ونؤكد جاهزية تداول وجميع أنظمتها لاستقبال أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، والذي سيشكل بإذن الله علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية".

وأضاف قائلاً: "إن طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. سنعمل بكل جهد إلى جانب شركائنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالمياً".

عملت تداول وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين على تحقيق عدة تطورات جوهرية؛ بهدف تعزيز كفاءة السوق وتطوير بنيته التحتية، وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأسواق العالمية. وأدت تلك التطورات إلى وضع السوق المالية على خارطة الأسواق العالمية كأحد الأسواق المالية الناشئة بعد انضمامها لأهم المؤشرات العالمية، فضلاً عن أنها عكست مدى التزام تداول بتعزيز فعالية أداء السوق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.

تداول السوق المالية السعودية أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تداول" ترحب بإعلان "أرامكو".. "الحصان": جاهزون لأكبر طرح في تاريخ الأسواق المالية
سبق

رحّبت السوق المالية السعودية "تداول" بإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن اعتزامها طرح أسهمها والإدراج في السوق الرئيسية، مؤكدةً جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لـ"تداول": "نحن فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها، ونؤكد جاهزية تداول وجميع أنظمتها لاستقبال أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، والذي سيشكل بإذن الله علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية".

وأضاف قائلاً: "إن طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. سنعمل بكل جهد إلى جانب شركائنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالمياً".

عملت تداول وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين على تحقيق عدة تطورات جوهرية؛ بهدف تعزيز كفاءة السوق وتطوير بنيته التحتية، وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأسواق العالمية. وأدت تلك التطورات إلى وضع السوق المالية على خارطة الأسواق العالمية كأحد الأسواق المالية الناشئة بعد انضمامها لأهم المؤشرات العالمية، فضلاً عن أنها عكست مدى التزام تداول بتعزيز فعالية أداء السوق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
02:31 PM

"تداول" ترحب بإعلان "أرامكو".. "الحصان": جاهزون لأكبر طرح في تاريخ الأسواق المالية

قال: علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحّبت السوق المالية السعودية "تداول" بإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن اعتزامها طرح أسهمها والإدراج في السوق الرئيسية، مؤكدةً جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لـ"تداول": "نحن فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها، ونؤكد جاهزية تداول وجميع أنظمتها لاستقبال أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية، والذي سيشكل بإذن الله علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية".

وأضاف قائلاً: "إن طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. سنعمل بكل جهد إلى جانب شركائنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالمياً".

عملت تداول وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين على تحقيق عدة تطورات جوهرية؛ بهدف تعزيز كفاءة السوق وتطوير بنيته التحتية، وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأسواق العالمية. وأدت تلك التطورات إلى وضع السوق المالية على خارطة الأسواق العالمية كأحد الأسواق المالية الناشئة بعد انضمامها لأهم المؤشرات العالمية، فضلاً عن أنها عكست مدى التزام تداول بتعزيز فعالية أداء السوق المالية، وتهيئة بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.

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