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أمريكا تنشر قوات خاصة بجيبوتي لمساعدة سفارتها في أثيوبيا إذا تدهور الوضع

مسؤول أشار إلى استعداد 3 سفن حربية لتقديم الدعم

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري، اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي؛ لتقديم المساعدة لسفارة البلاد في أثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك.

وقال المسؤول: "إن 3 سفن حربية برمائية متمركزة في الشرق الأوسط هي يو إس إس إسكس، ويو إس إس بورتلاند، ويو إس إس بيرل هاربور، باتت على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لعمليات الإجلاء إذا أصبح ذلك ضروريًّا".

وبيّن أنه في هذه المرحلة لا تتوقع الولايات المتحدة إجلاءً واسع النطاق للأمريكيين من أثيوبيا، لكن هناك قلقًا متزايدًا بشأن أن حتى عددًا صغيرًا منهم قد لا يتمكن من الوصول إلى المطار والمغادرة باستخدام الرحلات التجارية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تنشر قوات خاصة بجيبوتي لمساعدة سفارتها في أثيوبيا إذا تدهور الوضع
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري، اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي؛ لتقديم المساعدة لسفارة البلاد في أثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك.

وقال المسؤول: "إن 3 سفن حربية برمائية متمركزة في الشرق الأوسط هي يو إس إس إسكس، ويو إس إس بورتلاند، ويو إس إس بيرل هاربور، باتت على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لعمليات الإجلاء إذا أصبح ذلك ضروريًّا".

وبيّن أنه في هذه المرحلة لا تتوقع الولايات المتحدة إجلاءً واسع النطاق للأمريكيين من أثيوبيا، لكن هناك قلقًا متزايدًا بشأن أن حتى عددًا صغيرًا منهم قد لا يتمكن من الوصول إلى المطار والمغادرة باستخدام الرحلات التجارية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
04:41 PM

أمريكا تنشر قوات خاصة بجيبوتي لمساعدة سفارتها في أثيوبيا إذا تدهور الوضع

مسؤول أشار إلى استعداد 3 سفن حربية لتقديم الدعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري، اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي؛ لتقديم المساعدة لسفارة البلاد في أثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك.

وقال المسؤول: "إن 3 سفن حربية برمائية متمركزة في الشرق الأوسط هي يو إس إس إسكس، ويو إس إس بورتلاند، ويو إس إس بيرل هاربور، باتت على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لعمليات الإجلاء إذا أصبح ذلك ضروريًّا".

وبيّن أنه في هذه المرحلة لا تتوقع الولايات المتحدة إجلاءً واسع النطاق للأمريكيين من أثيوبيا، لكن هناك قلقًا متزايدًا بشأن أن حتى عددًا صغيرًا منهم قد لا يتمكن من الوصول إلى المطار والمغادرة باستخدام الرحلات التجارية.

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