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هذه قصة فنان تشكيلي يهدي الحجاج رسومات تذكارية عن الحرم والمشاعر

قال لـ"سبق": أهدف إلى تعريفهم بأبرز الأماكن والترفيه عنهم ببلاد الحرمين

يجلس الفنان التشكيلي محمود رياض بريشته وألوانه المائية والزيتية ساعات طويلة أمام حجاج بيت الله الحرام، راسماً لوحات فنية عن المشاعر المقدسة والكعبة المشرفة وجوانب من المسجد الحرام ليهديها للحجاج ليحملوها معهم إلى بلادهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم.

"سبق" التقت الفنان التشكيلي الذي قال: "أقوم برسم لوحات فنية تعبيرية عن المشاعر المقدسة؛ بهدف تعريف الحجاج ببعض الأماكن، حيث يحملونها معهم لتبقى ذكرى عالقة في أذهانهم عن هذه الرحلة الإيمانية والتي هي في الحقيقة رحلة العمر.

وأضاف: الهدف كذلك من رسم هذه اللوحات تقديم الجانب الترفيهي للحجاج وتعريفهم بعدة أماكن في المشاعر.
وتابع: هناك عدد كبير من اللوحات أقوم برسمها بناء على طلب الحاج نفسه فمنهم من يطلب لوحة للكعبة المشرفة وآخر لبابها وبعضهم لمقام سيدنا إبراهيم والجمرات وغيرها من الأماكن في المشاعر المقدسة.

وختم بقوله: غالبية اللوحات عادة أرسمها بالرصاص وبعضها الآخر بالألوان الزيتية والمائية، مبيناً أنه يقوم يومياً برسم عدد من اللوحات؛ بهدف تمكين أكبر قدر من الحجاج من الحصول على هذه الأعمال كهدية تذكارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه قصة فنان تشكيلي يهدي الحجاج رسومات تذكارية عن الحرم والمشاعر
سبق

يجلس الفنان التشكيلي محمود رياض بريشته وألوانه المائية والزيتية ساعات طويلة أمام حجاج بيت الله الحرام، راسماً لوحات فنية عن المشاعر المقدسة والكعبة المشرفة وجوانب من المسجد الحرام ليهديها للحجاج ليحملوها معهم إلى بلادهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم.

"سبق" التقت الفنان التشكيلي الذي قال: "أقوم برسم لوحات فنية تعبيرية عن المشاعر المقدسة؛ بهدف تعريف الحجاج ببعض الأماكن، حيث يحملونها معهم لتبقى ذكرى عالقة في أذهانهم عن هذه الرحلة الإيمانية والتي هي في الحقيقة رحلة العمر.

وأضاف: الهدف كذلك من رسم هذه اللوحات تقديم الجانب الترفيهي للحجاج وتعريفهم بعدة أماكن في المشاعر.
وتابع: هناك عدد كبير من اللوحات أقوم برسمها بناء على طلب الحاج نفسه فمنهم من يطلب لوحة للكعبة المشرفة وآخر لبابها وبعضهم لمقام سيدنا إبراهيم والجمرات وغيرها من الأماكن في المشاعر المقدسة.

وختم بقوله: غالبية اللوحات عادة أرسمها بالرصاص وبعضها الآخر بالألوان الزيتية والمائية، مبيناً أنه يقوم يومياً برسم عدد من اللوحات؛ بهدف تمكين أكبر قدر من الحجاج من الحصول على هذه الأعمال كهدية تذكارية.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
04:38 PM

هذه قصة فنان تشكيلي يهدي الحجاج رسومات تذكارية عن الحرم والمشاعر

قال لـ"سبق": أهدف إلى تعريفهم بأبرز الأماكن والترفيه عنهم ببلاد الحرمين

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غزوان الحسن - مكة المكرمة
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يجلس الفنان التشكيلي محمود رياض بريشته وألوانه المائية والزيتية ساعات طويلة أمام حجاج بيت الله الحرام، راسماً لوحات فنية عن المشاعر المقدسة والكعبة المشرفة وجوانب من المسجد الحرام ليهديها للحجاج ليحملوها معهم إلى بلادهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم.

"سبق" التقت الفنان التشكيلي الذي قال: "أقوم برسم لوحات فنية تعبيرية عن المشاعر المقدسة؛ بهدف تعريف الحجاج ببعض الأماكن، حيث يحملونها معهم لتبقى ذكرى عالقة في أذهانهم عن هذه الرحلة الإيمانية والتي هي في الحقيقة رحلة العمر.

وأضاف: الهدف كذلك من رسم هذه اللوحات تقديم الجانب الترفيهي للحجاج وتعريفهم بعدة أماكن في المشاعر.
وتابع: هناك عدد كبير من اللوحات أقوم برسمها بناء على طلب الحاج نفسه فمنهم من يطلب لوحة للكعبة المشرفة وآخر لبابها وبعضهم لمقام سيدنا إبراهيم والجمرات وغيرها من الأماكن في المشاعر المقدسة.

وختم بقوله: غالبية اللوحات عادة أرسمها بالرصاص وبعضها الآخر بالألوان الزيتية والمائية، مبيناً أنه يقوم يومياً برسم عدد من اللوحات؛ بهدف تمكين أكبر قدر من الحجاج من الحصول على هذه الأعمال كهدية تذكارية.

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