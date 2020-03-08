جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي يطلق حملة لاختيار متطوعين

من الطلاب السعوديين سيتلقون تدريبات مكثفة لشغل وظائف محددة

أطلق الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي حملة لاختيار متطوعين من الطلاب السعوديين، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وبعض الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق تم عقد ورشة عمل مع رؤساء الأندية الطلابية السعودية وبعض الطلاب السعوديين في سبع جامعات إماراتية، لتستهل عملية اختيار حوالي 1000 متطوع للعمل في جناح المملكة خلال معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيستمر من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.

ويمكن للطلاب التقدم عبر منصة رقمية مخصصة لذلك ( www.volunteers.ae/KSAPavilion) مرتبطة بالموقع الرسمي لجناح المملكة.

وسيخضع المتقدمون الناجحون لعملية اختيار تستند إلى الأبحاث التي تشمل التحقق من صحة بياناتهم الشخصية، وإجراء مقابلة تقييمية مسبقة معهم وتقييم لمهاراتهم.

وعند تخطي هذه المرحلة، سيتلقى الطلاب تدريبات مكثفة لشغل وظائف محددة بناءً على مهاراتهم، وعند الانتهاء منها ستتم مكافأتهم خلال حفل تخرج خاص، على أن يتوزع عدد المقبولين في البرنامج مناصفة بين الذكور والإناث تماشياً مع سياسة تكافؤ الفرص.

وعبّر المفوض العام ومدير مشروع جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي الدكتور فهد بن عبدالله بن محمد اليابس، عن دعمه للحملة وقال: نحن سعداء بإطلاق هذه الحملة التي صُممت لجذب مجموعة واسعة من المواهب الشابة السعودية الطموحة، وستساعدنا الحملة على تحديد وتنمية أفضل المواهب الشابة المتوفرة في المملكة."

وأضاف: يعد العمل التطوعي مكوناً أساسياً في إستراتيجيتنا، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على قدرات المتطوعين وصقلها وإثراء مهاراتهم العملية وإطلاق العنان لإبداعهم وطاقتهم بطريقة تعزز صورة المملكة وشبابها، ونعرب في هذا السياق عن امتناننا العميق لمؤسسة الإمارات والجامعات المشاركة لدورها في تيسير هذه الحملة ونرى ذلك مثالاً واضحاً على العلاقات القوية بين بلدينا الشقيقين.

من جانبها قالت رئيسة قسم خدمات الزوار والمسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح السعودية ثريا البدران: يوفر برنامجنا لهؤلاء الطلاب فرصة لا تتكرر للعمل كسفراء لبلادنا على المسرح العالمي والقيام بأدوار تطوعية متنوعة خلال إكسبو 2020 واكتساب خبرة عملية لا تضاهى، كما سيكتسب الطلاب خبرات فريدة وسيطورون أنفسهم شخصياً ومهنياً، كما يوفر إكسبو 2020 دبي للشعب السعودي فرصة لإظهار للعالم عمق ارتباطنا به، ليكون هؤلاء السفراء الطلاب مثالاً متميزاً لذلك.

وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات بالإنابة أحمد طالب الشامسي: نحن ملتزمون في مؤسسة الإمارات بتوفير الفرص التطوعية للشباب لتمكينهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية، ويأتي تعاوننا مع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 متماشيًا مع هذا الالتزام" .

وأضاف: إن حملة اختيار المتطوعين من الطلاب السعوديين في دولة الإمارات هي البداية لتعاوننا مع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، حيث سنعمل بعد اختيار المتطوعين على تدريبهم وتعزيز خبراتهم التطوعية لإدارة الجناح بالشكل الأمثل، فضلًا عن توفير المؤسسة لمجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية".

وأكد أن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية حيوية لنجاح إستراتيجيتنا الرامية لتعزيز مشاريع النفع الاجتماعي، والريادة الاجتماعية كنموذج فعال للاستثمار الاجتماعي، وبما يعود بالنفع على المجتمع الإماراتي بشكل عام، ونأمل أن تمكننا هذه الشراكة من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من طلاب التعليم العالي وإشراكهم في مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف لإحداث تأثر إيجابي ومستدام في حياة الشباب الإماراتي.