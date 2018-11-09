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الأجواء الماطرة تجذب الأهالي للخروج والاستمتاع بلون الوسم في "شرائع المجاهدين"

معظم أحياء شرق مكة شهدت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم

شهد شمال شرائع المجاهدين باتجاه طريق الجعرانة مكة المكرمة مساء اليوم تواجد العوائل والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الماطرة فيما اكتست المواقع بلون الوسم لتزيده جمالاً أخاذاً.

"سبق" التقطت بعدستها مشاهد جمالية لسحب منخفضة أعلنت الرحيل بعد هطولها بالإضافة لمشاهد سحب تعانق جبال شرائع المجاهدين في منظر جمالي جذب الأهالي للاستمتاع بالأجواء الممتعة، إلا أن حلول الظلام أرخى ستاره على الموقع وأجبرهم على مغادرته.

يذكر أن معظم أحياء شرق مكة شهدت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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الأجواء الماطرة تجذب الأهالي للخروج والاستمتاع بلون الوسم في "شرائع المجاهدين"
سبق

شهد شمال شرائع المجاهدين باتجاه طريق الجعرانة مكة المكرمة مساء اليوم تواجد العوائل والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الماطرة فيما اكتست المواقع بلون الوسم لتزيده جمالاً أخاذاً.

"سبق" التقطت بعدستها مشاهد جمالية لسحب منخفضة أعلنت الرحيل بعد هطولها بالإضافة لمشاهد سحب تعانق جبال شرائع المجاهدين في منظر جمالي جذب الأهالي للاستمتاع بالأجواء الممتعة، إلا أن حلول الظلام أرخى ستاره على الموقع وأجبرهم على مغادرته.

يذكر أن معظم أحياء شرق مكة شهدت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم سالت على إثرها الأودية والشعاب.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
10:17 PM

الأجواء الماطرة تجذب الأهالي للخروج والاستمتاع بلون الوسم في "شرائع المجاهدين"

معظم أحياء شرق مكة شهدت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
4,834

شهد شمال شرائع المجاهدين باتجاه طريق الجعرانة مكة المكرمة مساء اليوم تواجد العوائل والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الماطرة فيما اكتست المواقع بلون الوسم لتزيده جمالاً أخاذاً.

"سبق" التقطت بعدستها مشاهد جمالية لسحب منخفضة أعلنت الرحيل بعد هطولها بالإضافة لمشاهد سحب تعانق جبال شرائع المجاهدين في منظر جمالي جذب الأهالي للاستمتاع بالأجواء الممتعة، إلا أن حلول الظلام أرخى ستاره على الموقع وأجبرهم على مغادرته.

يذكر أن معظم أحياء شرق مكة شهدت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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