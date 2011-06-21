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بلدية الشرائع تضبط وتصادر كريمات وحبوباً جنسية في حراج المعيصم

خلال جولاتها الرقابية.. وروّجها أحد العمالة الإفريقية

صادرت بلدية الشرائع الفرعية، عدداً من الكريمات والحبوب الجنسية والمخالفة، من حراج المعيصم؛ خلال جولاتها التفتيشية لمتابعة الباعة، وضبط المخالفات في الحراج.

ورصدت فرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية، أحد العمالة الإفريقية يروّج لبضاعة مكونة من كريمات وحبوب جنسية تحمل صوراً خادشة للحياء، ليتم ضبطها على الفور، وإعداد محضر بالمضبوطات.

وحرص مراقبو البلدية على التأكد من خلوّ الحراج من المخالفات، ومتابعة الباعة المخالفين، والحد من انتشارهم.

بلدية الشرائع الفرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية الشرائع تضبط وتصادر كريمات وحبوباً جنسية في حراج المعيصم
سبق

صادرت بلدية الشرائع الفرعية، عدداً من الكريمات والحبوب الجنسية والمخالفة، من حراج المعيصم؛ خلال جولاتها التفتيشية لمتابعة الباعة، وضبط المخالفات في الحراج.

ورصدت فرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية، أحد العمالة الإفريقية يروّج لبضاعة مكونة من كريمات وحبوب جنسية تحمل صوراً خادشة للحياء، ليتم ضبطها على الفور، وإعداد محضر بالمضبوطات.

وحرص مراقبو البلدية على التأكد من خلوّ الحراج من المخالفات، ومتابعة الباعة المخالفين، والحد من انتشارهم.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
03:13 PM

بلدية الشرائع تضبط وتصادر كريمات وحبوباً جنسية في حراج المعيصم

خلال جولاتها الرقابية.. وروّجها أحد العمالة الإفريقية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
5,929

صادرت بلدية الشرائع الفرعية، عدداً من الكريمات والحبوب الجنسية والمخالفة، من حراج المعيصم؛ خلال جولاتها التفتيشية لمتابعة الباعة، وضبط المخالفات في الحراج.

ورصدت فرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية، أحد العمالة الإفريقية يروّج لبضاعة مكونة من كريمات وحبوب جنسية تحمل صوراً خادشة للحياء، ليتم ضبطها على الفور، وإعداد محضر بالمضبوطات.

وحرص مراقبو البلدية على التأكد من خلوّ الحراج من المخالفات، ومتابعة الباعة المخالفين، والحد من انتشارهم.

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