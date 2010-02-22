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كويكب بحجم ملعب كرة القدم يقترب اليوم من الأرض

مع مجموعة أخرى من الكويكبات

أعلن مركز الأبحاث العلمية في وكالة "ناسا"، أن كوكبًا صغيرًا بحجم ملعب كرة قدم، يقترب من الأرض، اليوم الاثنين.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت "ناسا": إن الكويكب "2020 XU6 " الذي يبلغ قطره حوالى 213 مترًا؛ سيقترب من كوكب الأرض على مسافة حوالى أربعة ملايين كيلومتر.

وفي نفس اليوم ستقترب مجموعة أخرى من الكويكبات من الأرض؛ حيث سيمر كويكب "2020 BV9 " بقطر 23 مترًا، على مسافة 5.6 ملايين كيلومتر تقريبًا من كوكبنا.

كما سيقترب كويكب "2021 CC5" بقطر 40 مترًا، على مسافة حوالى 6.9 ملايين كيلومتر من الأرض.

مركز الأبحاث العلمية في وكالة ناسا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كويكب بحجم ملعب كرة القدم يقترب اليوم من الأرض
سبق

أعلن مركز الأبحاث العلمية في وكالة "ناسا"، أن كوكبًا صغيرًا بحجم ملعب كرة قدم، يقترب من الأرض، اليوم الاثنين.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت "ناسا": إن الكويكب "2020 XU6 " الذي يبلغ قطره حوالى 213 مترًا؛ سيقترب من كوكب الأرض على مسافة حوالى أربعة ملايين كيلومتر.

وفي نفس اليوم ستقترب مجموعة أخرى من الكويكبات من الأرض؛ حيث سيمر كويكب "2020 BV9 " بقطر 23 مترًا، على مسافة 5.6 ملايين كيلومتر تقريبًا من كوكبنا.

كما سيقترب كويكب "2021 CC5" بقطر 40 مترًا، على مسافة حوالى 6.9 ملايين كيلومتر من الأرض.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
10:37 AM

كويكب بحجم ملعب كرة القدم يقترب اليوم من الأرض

مع مجموعة أخرى من الكويكبات

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
678

أعلن مركز الأبحاث العلمية في وكالة "ناسا"، أن كوكبًا صغيرًا بحجم ملعب كرة قدم، يقترب من الأرض، اليوم الاثنين.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت "ناسا": إن الكويكب "2020 XU6 " الذي يبلغ قطره حوالى 213 مترًا؛ سيقترب من كوكب الأرض على مسافة حوالى أربعة ملايين كيلومتر.

وفي نفس اليوم ستقترب مجموعة أخرى من الكويكبات من الأرض؛ حيث سيمر كويكب "2020 BV9 " بقطر 23 مترًا، على مسافة 5.6 ملايين كيلومتر تقريبًا من كوكبنا.

كما سيقترب كويكب "2021 CC5" بقطر 40 مترًا، على مسافة حوالى 6.9 ملايين كيلومتر من الأرض.

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