بريطانيا: نسعى لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

جونسون سيقوم بجولة أوروبية من أجل إنهاء المواجهة مع روسيا

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بريطانيا تسعى لتوفير حزمة من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا، مع تنامي خطر تعرضها لغزو روسي.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إن بوريس جونسون سيقوم بجولة أوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ لحشد الدعم من أجل إنهاء المواجهة مع روسيا.

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل بشأن الأماكن التي سيزورها جونسون؛ فإن مكتبه قال إنه يرغب في التواصل بشكل كبير مع بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق.

وأوضح المتحدث أن "الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى منعطف خطير. جميع المعلومات التي لدينا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تخطط لغزو أوكرانيا في أي لحظة".

تدفق للاجئين

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامنسكي: إن بلاده تستعد "لسيناريوهات متنوعة" لتدفق محتمل للاجئين إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا، التي تحشد قوات تزيد على 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، يمكن أن تغزوها في أي لحظة. وتنفي موسكو أنها تعتزم ذلك؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال كامنسكي على تويتر اليوم: "فيما يتصل بالوضع في أوكرانيا؛ فإننا نستعد لسيناريوهات متنوعة. أحدها استعدادات إقليمية ترتبط بتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا".

ويعيش في بولندا ما بين مليون ومليوني أوكراني جاء كثيرون منهم للعمل فيها.

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية تقديم مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية؛ مشيرًا إلى تغريدة كامنسكي.