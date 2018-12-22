النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من الحاجة للاكتفاء.. "بر الشرائع" و"إحسان" تدعمان مريض السرطان بعربة طعام متنقلة

"الحميضي" عمره 52 عامًا وأجرى 6 عمليات جراحية ويعول 6 أفراد من أسرته

"نقل الأُسَر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء".. هذا الشعار الذي انتهجته جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عندما فتحت أبواب التبرعات لدعم الأُسر المنتجة، وبفضل الله اكتمل المبلغ المطلوب بمساهمة جمعية إحسان ومن أهل الخير بتكلفة 40 ألف ريال، وذلك خلال مدة وجيزة، وهو الأمر الذي أثمر نجاح العديد من هذه البرامج الداعمة لتلك الأسر المنتجة.

وتفصيلاً، سلَّمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة مشروع "فود ترك" للمواطن سامي الحميضي الذي يعول 6 أفراد من أسرته، وذلك في مقر الجمعية بحضور مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، والدكتور ماجد الزهراني نائب رئيس الإدارة، بعد تجهيزه بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ ليبدأ مرحلة الاكتفاء.

وقال المواطن سامي الحميضي البالغ من العمر 52 عامًا إنه كان موظفًا على وظيفة مستخدم في صحة مكة المكرمة لمدة 19 عامًا، وتعرَّض لمرض سرطان وراثي في القولون والمعدة؛ نتج منه أن أجرى 6 عمليات جراحية، واستأصل الأمعاء الغليظة، وما زال يتابع حالته الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، كما أن لديه ابنة تحمل هذا المرض، شفاها الله.

وتابع: "تقدمت لجمعية البر الخيرية بالشرائع على مشروع فود ترك، وبدورهم المجتمعي الإنساني خاطبوا منصة إحسان التي تفاعلت مع مشروعي، وبحمد لله تمت الموافقة على المشروع، وتم دعمي بمبلغ مالي حتى وصل إلى 40 ألف ريال، وتم تجهيز العربة المتنقلة لأكمل طريقي في مشروعي والاكتفاء الذاتي".

وقال "الحميضي": "أشكر القائمين على جمعية البر بالشرائع على جهودهم الخيرية، ومنصة (إحسان)، الذين وقفوا معي وساندوني، ولن أنسى وقفتهم معي، وكنت أطمح إلى أن أنفذ هذا المشروع، وبحمد لله تحقق حلمي بفتح باب رزق بجهودهم وأهل الخير والإحسان، وأقول جزاكم الله خيرًا، وكل من ساهم، والله يجعل ما بذلوه في ميزان حسناتهم، وأتمنى من كل شخص أن يتقدم على مشروع يراه أنه مصدر رزق يغنيه عن السؤال، وربي -بإذن الله- يعينه على مصاعب الحياة".

ومن ناحيته، قال مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة: "إن سعادتي لا توصف بعد اكتمال المبلغ، وأثمِّن جهود كل من ساهم في افتتاح مشروع فود ترك للمواطن سامي الحميضي، أحد مستفيدي الجمعية، الذي يهدف لنقل الأسرة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء، وسيكون هذا المشروع باكورة لمشاريع خيرية قادمة. كما أشكر منصة إحسان التي لها دور كبير في مساهمتها ودعمها معنا في هذا المشروع الخيري". مضيفًا بأن الجمعية مستمرة -بإذن الله تعالى- في تنفيذ برامج نوعية مبتكرة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة لدعم المشاريع الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة في الشرائع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من الحاجة للاكتفاء.. "بر الشرائع" و"إحسان" تدعمان مريض السرطان بعربة طعام متنقلة
سبق

"نقل الأُسَر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء".. هذا الشعار الذي انتهجته جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عندما فتحت أبواب التبرعات لدعم الأُسر المنتجة، وبفضل الله اكتمل المبلغ المطلوب بمساهمة جمعية إحسان ومن أهل الخير بتكلفة 40 ألف ريال، وذلك خلال مدة وجيزة، وهو الأمر الذي أثمر نجاح العديد من هذه البرامج الداعمة لتلك الأسر المنتجة.

وتفصيلاً، سلَّمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة مشروع "فود ترك" للمواطن سامي الحميضي الذي يعول 6 أفراد من أسرته، وذلك في مقر الجمعية بحضور مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، والدكتور ماجد الزهراني نائب رئيس الإدارة، بعد تجهيزه بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ ليبدأ مرحلة الاكتفاء.

وقال المواطن سامي الحميضي البالغ من العمر 52 عامًا إنه كان موظفًا على وظيفة مستخدم في صحة مكة المكرمة لمدة 19 عامًا، وتعرَّض لمرض سرطان وراثي في القولون والمعدة؛ نتج منه أن أجرى 6 عمليات جراحية، واستأصل الأمعاء الغليظة، وما زال يتابع حالته الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، كما أن لديه ابنة تحمل هذا المرض، شفاها الله.

وتابع: "تقدمت لجمعية البر الخيرية بالشرائع على مشروع فود ترك، وبدورهم المجتمعي الإنساني خاطبوا منصة إحسان التي تفاعلت مع مشروعي، وبحمد لله تمت الموافقة على المشروع، وتم دعمي بمبلغ مالي حتى وصل إلى 40 ألف ريال، وتم تجهيز العربة المتنقلة لأكمل طريقي في مشروعي والاكتفاء الذاتي".

وقال "الحميضي": "أشكر القائمين على جمعية البر بالشرائع على جهودهم الخيرية، ومنصة (إحسان)، الذين وقفوا معي وساندوني، ولن أنسى وقفتهم معي، وكنت أطمح إلى أن أنفذ هذا المشروع، وبحمد لله تحقق حلمي بفتح باب رزق بجهودهم وأهل الخير والإحسان، وأقول جزاكم الله خيرًا، وكل من ساهم، والله يجعل ما بذلوه في ميزان حسناتهم، وأتمنى من كل شخص أن يتقدم على مشروع يراه أنه مصدر رزق يغنيه عن السؤال، وربي -بإذن الله- يعينه على مصاعب الحياة".

ومن ناحيته، قال مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة: "إن سعادتي لا توصف بعد اكتمال المبلغ، وأثمِّن جهود كل من ساهم في افتتاح مشروع فود ترك للمواطن سامي الحميضي، أحد مستفيدي الجمعية، الذي يهدف لنقل الأسرة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء، وسيكون هذا المشروع باكورة لمشاريع خيرية قادمة. كما أشكر منصة إحسان التي لها دور كبير في مساهمتها ودعمها معنا في هذا المشروع الخيري". مضيفًا بأن الجمعية مستمرة -بإذن الله تعالى- في تنفيذ برامج نوعية مبتكرة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة لدعم المشاريع الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة في الشرائع.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
01:01 AM

من الحاجة للاكتفاء.. "بر الشرائع" و"إحسان" تدعمان مريض السرطان بعربة طعام متنقلة

"الحميضي" عمره 52 عامًا وأجرى 6 عمليات جراحية ويعول 6 أفراد من أسرته

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
526

"نقل الأُسَر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء".. هذا الشعار الذي انتهجته جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عندما فتحت أبواب التبرعات لدعم الأُسر المنتجة، وبفضل الله اكتمل المبلغ المطلوب بمساهمة جمعية إحسان ومن أهل الخير بتكلفة 40 ألف ريال، وذلك خلال مدة وجيزة، وهو الأمر الذي أثمر نجاح العديد من هذه البرامج الداعمة لتلك الأسر المنتجة.

وتفصيلاً، سلَّمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة مشروع "فود ترك" للمواطن سامي الحميضي الذي يعول 6 أفراد من أسرته، وذلك في مقر الجمعية بحضور مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، والدكتور ماجد الزهراني نائب رئيس الإدارة، بعد تجهيزه بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ ليبدأ مرحلة الاكتفاء.

وقال المواطن سامي الحميضي البالغ من العمر 52 عامًا إنه كان موظفًا على وظيفة مستخدم في صحة مكة المكرمة لمدة 19 عامًا، وتعرَّض لمرض سرطان وراثي في القولون والمعدة؛ نتج منه أن أجرى 6 عمليات جراحية، واستأصل الأمعاء الغليظة، وما زال يتابع حالته الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، كما أن لديه ابنة تحمل هذا المرض، شفاها الله.

وتابع: "تقدمت لجمعية البر الخيرية بالشرائع على مشروع فود ترك، وبدورهم المجتمعي الإنساني خاطبوا منصة إحسان التي تفاعلت مع مشروعي، وبحمد لله تمت الموافقة على المشروع، وتم دعمي بمبلغ مالي حتى وصل إلى 40 ألف ريال، وتم تجهيز العربة المتنقلة لأكمل طريقي في مشروعي والاكتفاء الذاتي".

وقال "الحميضي": "أشكر القائمين على جمعية البر بالشرائع على جهودهم الخيرية، ومنصة (إحسان)، الذين وقفوا معي وساندوني، ولن أنسى وقفتهم معي، وكنت أطمح إلى أن أنفذ هذا المشروع، وبحمد لله تحقق حلمي بفتح باب رزق بجهودهم وأهل الخير والإحسان، وأقول جزاكم الله خيرًا، وكل من ساهم، والله يجعل ما بذلوه في ميزان حسناتهم، وأتمنى من كل شخص أن يتقدم على مشروع يراه أنه مصدر رزق يغنيه عن السؤال، وربي -بإذن الله- يعينه على مصاعب الحياة".

ومن ناحيته، قال مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة: "إن سعادتي لا توصف بعد اكتمال المبلغ، وأثمِّن جهود كل من ساهم في افتتاح مشروع فود ترك للمواطن سامي الحميضي، أحد مستفيدي الجمعية، الذي يهدف لنقل الأسرة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء، وسيكون هذا المشروع باكورة لمشاريع خيرية قادمة. كما أشكر منصة إحسان التي لها دور كبير في مساهمتها ودعمها معنا في هذا المشروع الخيري". مضيفًا بأن الجمعية مستمرة -بإذن الله تعالى- في تنفيذ برامج نوعية مبتكرة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة لدعم المشاريع الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة في الشرائع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,907
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,537
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,451

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة