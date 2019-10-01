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وصول منتخب المملكة للكرة المصغرة إلى أستراليا

يشارك في بطولة كأس العالم WMF للمرة الأولى

وصل منتخب المملكة العربية السعودية للكرة المصغرة، الثلاثاء، إلى مطار مدينة بيرث الأسترالية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للعبة.

وكان في استقبال المنتخب ممثلون لسفارة المملكة في أستراليا. وعبر رئيس الاتحاد السعودي للكرة المصغرة، الدكتور محمد بن هشام الدوسري عن شكره وامتنانه لسفير السعودية لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، على حسن الاستقبال وتوفير جميع سبل الراحة والدعم للمنتخب، لتقديم نتائج إيجابية.

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم للكرة المصغرة WMF، في مدينة "بيرث" عاصمة ولاية غرب أستراليا، من 1 إلى 11 أكتوبر 2019، بمشاركة 32 منتخباً من جميع أنحاء العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وصول منتخب المملكة للكرة المصغرة إلى أستراليا
سبق

وصل منتخب المملكة العربية السعودية للكرة المصغرة، الثلاثاء، إلى مطار مدينة بيرث الأسترالية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للعبة.

وكان في استقبال المنتخب ممثلون لسفارة المملكة في أستراليا. وعبر رئيس الاتحاد السعودي للكرة المصغرة، الدكتور محمد بن هشام الدوسري عن شكره وامتنانه لسفير السعودية لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، على حسن الاستقبال وتوفير جميع سبل الراحة والدعم للمنتخب، لتقديم نتائج إيجابية.

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم للكرة المصغرة WMF، في مدينة "بيرث" عاصمة ولاية غرب أستراليا، من 1 إلى 11 أكتوبر 2019، بمشاركة 32 منتخباً من جميع أنحاء العالم.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:02 PM

وصول منتخب المملكة للكرة المصغرة إلى أستراليا

يشارك في بطولة كأس العالم WMF للمرة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل منتخب المملكة العربية السعودية للكرة المصغرة، الثلاثاء، إلى مطار مدينة بيرث الأسترالية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للعبة.

وكان في استقبال المنتخب ممثلون لسفارة المملكة في أستراليا. وعبر رئيس الاتحاد السعودي للكرة المصغرة، الدكتور محمد بن هشام الدوسري عن شكره وامتنانه لسفير السعودية لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، على حسن الاستقبال وتوفير جميع سبل الراحة والدعم للمنتخب، لتقديم نتائج إيجابية.

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم للكرة المصغرة WMF، في مدينة "بيرث" عاصمة ولاية غرب أستراليا، من 1 إلى 11 أكتوبر 2019، بمشاركة 32 منتخباً من جميع أنحاء العالم.

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