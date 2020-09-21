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فوق الـ 6 آلاف لليوم الرابع.. إصابات كورونا في روسيا تواصل الارتفاع

71 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 19489

أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، تسجيل 6196 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و109595 إصابة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم الإثنين، إن 71 شخصاً توفوا خلال اليوم الماضي من جرّاء إصابتهم بالفيروس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19489 وفاة حتى الآن.

وتماثل للشفاء 2616 شخصاً خلال اليوم الماضي؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 911973 منذ بدء تفشي الوباء.

هذا وبلغ عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، التي تم إجراؤها في مختلف أنحاء روسيا 43 مليوناً و103912 اختباراً.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت روسيا، لليوم الرابع على التوالي، ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز 6 آلاف إصابة يومياً، وذلك نتيجة الزيادة في عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، بعد العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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فوق الـ 6 آلاف لليوم الرابع.. إصابات كورونا في روسيا تواصل الارتفاع
سبق

أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، تسجيل 6196 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و109595 إصابة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم الإثنين، إن 71 شخصاً توفوا خلال اليوم الماضي من جرّاء إصابتهم بالفيروس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19489 وفاة حتى الآن.

وتماثل للشفاء 2616 شخصاً خلال اليوم الماضي؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 911973 منذ بدء تفشي الوباء.

هذا وبلغ عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، التي تم إجراؤها في مختلف أنحاء روسيا 43 مليوناً و103912 اختباراً.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت روسيا، لليوم الرابع على التوالي، ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز 6 آلاف إصابة يومياً، وذلك نتيجة الزيادة في عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، بعد العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:32 AM

فوق الـ 6 آلاف لليوم الرابع.. إصابات كورونا في روسيا تواصل الارتفاع

71 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 19489

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، تسجيل 6196 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و109595 إصابة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم الإثنين، إن 71 شخصاً توفوا خلال اليوم الماضي من جرّاء إصابتهم بالفيروس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19489 وفاة حتى الآن.

وتماثل للشفاء 2616 شخصاً خلال اليوم الماضي؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 911973 منذ بدء تفشي الوباء.

هذا وبلغ عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، التي تم إجراؤها في مختلف أنحاء روسيا 43 مليوناً و103912 اختباراً.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت روسيا، لليوم الرابع على التوالي، ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز 6 آلاف إصابة يومياً، وذلك نتيجة الزيادة في عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، بعد العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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