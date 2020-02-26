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من مؤتمر الجودة .. "بنتن" يعلن إنشاء منصة الحجز المركزي "مقام" لخدمة الحجاج

مسار إلكتروني لدمج مزودي الخدمة .. الخامس دولياً والأول على الشرق الأوسط

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن؛ إنشاء منصة الحجز المركزي (مقام) بنظام التوزيع العالمي SGDS لجمع ودمج السفر من مجموعة واسعة من مزودي الخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال الحج والعمرة.

ولفت بنتن؛ إلى أن هذا النظام يعد الخامس دولياً والأول على مستوى الشرق الأوسط ويعمل على ربط كل أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم الخدمات للحجاج في منصة واحدة، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستعمل على توفير 20% من أموال المواطنين التي تحصل عليها منصات الحجز العالمية.

وقال في مستهل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جدة، إن منصة "المسار الإلكتروني" تربط 52 نظاماً وتتكامل مع 30 جهة حكومية وأهلية من داخل المملكة وخارجها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج، وتعمل هذه المنصة كعمود فقري لخدمات الحج و العمرة، حيث أصدرت تلك المنصة 1,8 مليون تأشيرة وشهدت 8 ملايين عملية، وتشتمل على خدمات أكثر من 700 شركة و6500 مزود خدمة، لافتاً إلى أن إطلاق مبادرة (حج بلا حقيبة) يستهدف تقليص وقت إنهاء إجراءات استقبال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتفويج أكبر عدد من الحجاج في أقل فترة ممكنة.

وبيّن بنتن؛ أن المبادرة تستهدف نقل 600 ألف حقيبة وتقليص مدة الانتظار بنسبة 50% واستقبال 2000 رحلة دولية، من خلال خدمة 500 ألف حاج.

وتابع وزير الحج والعمرة بقوله: الوزارة أنشأت مركزاً متخصصاً في عمليات النقل يعمل على إدارة منظومة النقل والذي يشكل حالياً 33% من المنظومة في موسم الحج بما يسهم في إتمام عمليات النقل والتصعيد في زمن قياسي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقليص وقت الرحلة في المشاعر إلى 21 دقيقة، لافتاً إلى أن عدد الذين استفادوا من الخدمة 750 ألف حاج باستخدام 5200 حافلة.

وأكد بنتن؛ أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة على خدمات الإسكان للحجاج بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الرضا عن خدمات الإسكان، لافتاً إلى أن جهود الوزارة تغطي أكثر من 470 ألف غرفة في 4 آلاف مبنى، مشيراً إلى افتتاح مراكز الخدمة الشاملة (عناية) لخدمة ضيوف الرحمن التي تحتوي على أحدث التقنيات وافضل الكوادر لتقديم جميع الخدمات والمعلومات المباشرة للحجاج.

وأوضح أن الوزارة استحدثت 11 مركزاً لخدمة الأفراد و27 مركزاً لقطاع الأعمال، لافتاً إلى أن مبادرة التأمين على الحجاج تتضمن علاج الحالات المرضية الطارئة وكذلك حالات إلغاء وتأخر الرحلات ونقل الجثمان والديات وغيرها بما يوفر الطمأنينة، مبيناً أن شركات التأمين الوطنية مشاركة في تقديم الخدمة، وتمنح تلك الخدمة مقابل ما لا يتجاوز 100 ريال للحاج الواحد.

يُشار إلى أن المؤتمر الوطني السابع للجودة كان قد انطلق يوم الثلاثاء الماضي، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

محمد صالح بنتن المؤتمر الوطني السابع للجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من مؤتمر الجودة .. "بنتن" يعلن إنشاء منصة الحجز المركزي "مقام" لخدمة الحجاج
سبق

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن؛ إنشاء منصة الحجز المركزي (مقام) بنظام التوزيع العالمي SGDS لجمع ودمج السفر من مجموعة واسعة من مزودي الخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال الحج والعمرة.

ولفت بنتن؛ إلى أن هذا النظام يعد الخامس دولياً والأول على مستوى الشرق الأوسط ويعمل على ربط كل أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم الخدمات للحجاج في منصة واحدة، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستعمل على توفير 20% من أموال المواطنين التي تحصل عليها منصات الحجز العالمية.

وقال في مستهل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جدة، إن منصة "المسار الإلكتروني" تربط 52 نظاماً وتتكامل مع 30 جهة حكومية وأهلية من داخل المملكة وخارجها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج، وتعمل هذه المنصة كعمود فقري لخدمات الحج و العمرة، حيث أصدرت تلك المنصة 1,8 مليون تأشيرة وشهدت 8 ملايين عملية، وتشتمل على خدمات أكثر من 700 شركة و6500 مزود خدمة، لافتاً إلى أن إطلاق مبادرة (حج بلا حقيبة) يستهدف تقليص وقت إنهاء إجراءات استقبال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتفويج أكبر عدد من الحجاج في أقل فترة ممكنة.

وبيّن بنتن؛ أن المبادرة تستهدف نقل 600 ألف حقيبة وتقليص مدة الانتظار بنسبة 50% واستقبال 2000 رحلة دولية، من خلال خدمة 500 ألف حاج.

وتابع وزير الحج والعمرة بقوله: الوزارة أنشأت مركزاً متخصصاً في عمليات النقل يعمل على إدارة منظومة النقل والذي يشكل حالياً 33% من المنظومة في موسم الحج بما يسهم في إتمام عمليات النقل والتصعيد في زمن قياسي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقليص وقت الرحلة في المشاعر إلى 21 دقيقة، لافتاً إلى أن عدد الذين استفادوا من الخدمة 750 ألف حاج باستخدام 5200 حافلة.

وأكد بنتن؛ أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة على خدمات الإسكان للحجاج بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الرضا عن خدمات الإسكان، لافتاً إلى أن جهود الوزارة تغطي أكثر من 470 ألف غرفة في 4 آلاف مبنى، مشيراً إلى افتتاح مراكز الخدمة الشاملة (عناية) لخدمة ضيوف الرحمن التي تحتوي على أحدث التقنيات وافضل الكوادر لتقديم جميع الخدمات والمعلومات المباشرة للحجاج.

وأوضح أن الوزارة استحدثت 11 مركزاً لخدمة الأفراد و27 مركزاً لقطاع الأعمال، لافتاً إلى أن مبادرة التأمين على الحجاج تتضمن علاج الحالات المرضية الطارئة وكذلك حالات إلغاء وتأخر الرحلات ونقل الجثمان والديات وغيرها بما يوفر الطمأنينة، مبيناً أن شركات التأمين الوطنية مشاركة في تقديم الخدمة، وتمنح تلك الخدمة مقابل ما لا يتجاوز 100 ريال للحاج الواحد.

يُشار إلى أن المؤتمر الوطني السابع للجودة كان قد انطلق يوم الثلاثاء الماضي، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
11:50 AM

من مؤتمر الجودة .. "بنتن" يعلن إنشاء منصة الحجز المركزي "مقام" لخدمة الحجاج

مسار إلكتروني لدمج مزودي الخدمة .. الخامس دولياً والأول على الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن؛ إنشاء منصة الحجز المركزي (مقام) بنظام التوزيع العالمي SGDS لجمع ودمج السفر من مجموعة واسعة من مزودي الخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال الحج والعمرة.

ولفت بنتن؛ إلى أن هذا النظام يعد الخامس دولياً والأول على مستوى الشرق الأوسط ويعمل على ربط كل أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم الخدمات للحجاج في منصة واحدة، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستعمل على توفير 20% من أموال المواطنين التي تحصل عليها منصات الحجز العالمية.

وقال في مستهل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جدة، إن منصة "المسار الإلكتروني" تربط 52 نظاماً وتتكامل مع 30 جهة حكومية وأهلية من داخل المملكة وخارجها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج، وتعمل هذه المنصة كعمود فقري لخدمات الحج و العمرة، حيث أصدرت تلك المنصة 1,8 مليون تأشيرة وشهدت 8 ملايين عملية، وتشتمل على خدمات أكثر من 700 شركة و6500 مزود خدمة، لافتاً إلى أن إطلاق مبادرة (حج بلا حقيبة) يستهدف تقليص وقت إنهاء إجراءات استقبال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتفويج أكبر عدد من الحجاج في أقل فترة ممكنة.

وبيّن بنتن؛ أن المبادرة تستهدف نقل 600 ألف حقيبة وتقليص مدة الانتظار بنسبة 50% واستقبال 2000 رحلة دولية، من خلال خدمة 500 ألف حاج.

وتابع وزير الحج والعمرة بقوله: الوزارة أنشأت مركزاً متخصصاً في عمليات النقل يعمل على إدارة منظومة النقل والذي يشكل حالياً 33% من المنظومة في موسم الحج بما يسهم في إتمام عمليات النقل والتصعيد في زمن قياسي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقليص وقت الرحلة في المشاعر إلى 21 دقيقة، لافتاً إلى أن عدد الذين استفادوا من الخدمة 750 ألف حاج باستخدام 5200 حافلة.

وأكد بنتن؛ أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة على خدمات الإسكان للحجاج بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الرضا عن خدمات الإسكان، لافتاً إلى أن جهود الوزارة تغطي أكثر من 470 ألف غرفة في 4 آلاف مبنى، مشيراً إلى افتتاح مراكز الخدمة الشاملة (عناية) لخدمة ضيوف الرحمن التي تحتوي على أحدث التقنيات وافضل الكوادر لتقديم جميع الخدمات والمعلومات المباشرة للحجاج.

وأوضح أن الوزارة استحدثت 11 مركزاً لخدمة الأفراد و27 مركزاً لقطاع الأعمال، لافتاً إلى أن مبادرة التأمين على الحجاج تتضمن علاج الحالات المرضية الطارئة وكذلك حالات إلغاء وتأخر الرحلات ونقل الجثمان والديات وغيرها بما يوفر الطمأنينة، مبيناً أن شركات التأمين الوطنية مشاركة في تقديم الخدمة، وتمنح تلك الخدمة مقابل ما لا يتجاوز 100 ريال للحاج الواحد.

يُشار إلى أن المؤتمر الوطني السابع للجودة كان قد انطلق يوم الثلاثاء الماضي، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

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