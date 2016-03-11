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بعيداً عن أضواء المدينة .. شاهد النجوم متناثرة تتلألأ في سماء الوجه

خلال تتبع نجم الشمال في ظاهرة تحدث في أول الشهر الهجري وآخره

تصوير: محمد الشريف :بعيداً عن أضواء المدينة الساطعة، التقطت عدسة "واس" ومن مواقع متباينة بمحافظة الوجه صوراً للتضاريس "الساحل، الصحراء، الوادي" مع مشاهد لحركة مسارات النجوم باتجاه نجم الشمال.

وأظهرت اللقطات جمال السماء ليلاً, والنجوم متناثرة تملأ الكون بضيائها خلال تتبع نجم الشمال والنجوم الأخرى من حوله، في ظاهرة لا تحدث إلا في أول الشهر الهجري وآخره.

محافظة الوجه أضواء المدينة الساطعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعيداً عن أضواء المدينة .. شاهد النجوم متناثرة تتلألأ في سماء الوجه
سبق

تصوير: محمد الشريف :بعيداً عن أضواء المدينة الساطعة، التقطت عدسة "واس" ومن مواقع متباينة بمحافظة الوجه صوراً للتضاريس "الساحل، الصحراء، الوادي" مع مشاهد لحركة مسارات النجوم باتجاه نجم الشمال.

وأظهرت اللقطات جمال السماء ليلاً, والنجوم متناثرة تملأ الكون بضيائها خلال تتبع نجم الشمال والنجوم الأخرى من حوله، في ظاهرة لا تحدث إلا في أول الشهر الهجري وآخره.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:35 PM

بعيداً عن أضواء المدينة .. شاهد النجوم متناثرة تتلألأ في سماء الوجه

خلال تتبع نجم الشمال في ظاهرة تحدث في أول الشهر الهجري وآخره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,896

تصوير: محمد الشريف :بعيداً عن أضواء المدينة الساطعة، التقطت عدسة "واس" ومن مواقع متباينة بمحافظة الوجه صوراً للتضاريس "الساحل، الصحراء، الوادي" مع مشاهد لحركة مسارات النجوم باتجاه نجم الشمال.

وأظهرت اللقطات جمال السماء ليلاً, والنجوم متناثرة تملأ الكون بضيائها خلال تتبع نجم الشمال والنجوم الأخرى من حوله، في ظاهرة لا تحدث إلا في أول الشهر الهجري وآخره.

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